Bývalá moderátorka Andy Timková zháňa pomoc: Pre syna hľadám asistenta

Pre milované dieťa hľadá pomoc! Niekdajšia moderátorka televízie Markíza Andrea Timková (58) sa pred štrnástimi rokmi stiahla z obrazovky a vrhla sa na podnikanie so zdravou stravou a s realitami.

Okrem práce trávi čas s rodinou a najstarším synom Adamom (36), ktorý je postihnutý detskou mozgovou obrnou a odkázaný na invalidný vozík. Nedávno na svojom internetovom profile avizovala, že pre neho hľadá asistenta.

Andrea alebo Andy, ako ju všetci familiárne nazývali, strávila v relácii Teleráno dlhých desať rokov. Potom sa však vrhla na podnikanie so zdravou stravou a, ako sa zdá, nakoniec to spojila aj so svetom realít.

Je teda jasné, že brunetka žije naplno. Jej najstarší syn Adam však trpí detskou mozgovou obrnou a práve toto ochorenie mu sťažuje život.„Milí priatelia, potrebujem vašu pomoc. Pre môjho syna zháňam nového asistenta, možno dvoch.

Mal by to byť muž, prípadne pár, max. do 40 rokov (alebo dvaja kamoši),“ začala brunetka, ktorá nezabudla napísať, že honorár bude v maximálnej výške 1 015 eur. Mladého muža, ktorý pracuje na mestskej polícii, totiž treba odviezť do práce aj z nej s tým, že auto má. „Pomôcť mu pri hygiene, nachystať jedlo. Chodiť s ním občas von, na pivko, do kina. Je milý, normálny chalan, len nechodí. Táto práca je krásna, ale aj náročná,“ napísala na záver Timková.