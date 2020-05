Jar vyhnala ľudí na prechádzku či na bicykel, ale... Hrozí vonku rýchla nákaza?

Jar nám prináša nádherné teplé počasie a slniečko. Napriek koronavírusu a prosbe zostať doma ľudia vychádzajú von zo svojich domovov.

Prechádzali sa v parku, jazdili na bicykli, korčuliach, behali. Niektorí s rúškami, niektorí bez nich. Aké je to nebezpečné? Ako ľahko sa môžu ľudia vonku nakaziť? Nemecký magazín Bild sa opýtal lekárov.

Nakupovanie na víkendovom trhu

Na čo musím dávať na víkendovom trhu, ale aj v supermarkete pozor?

- Huggett: „Víkendový trh je ako nakupovanie v supermarkete: keď stojím v rade, musím dodržiavať odstup. Vzdialenosť od predavača by tiež mala byť dostatočne veľká, aby bola zabezpečená vzájomná ochrana. Ovocie a zelenina by sa mali následne umyť, očistiť alebo uvariť. Toto sa však nevzťahuje len na obdobie korony, ale platí to všeobecne.“

Existujú (nákazlivé) kvapky vo vzduchu ako neviditeľné oblaky, ktoré niekto práve vykašľal?

- Nie. Kvapky, ktoré vznikajú pri kašľaní, sú pomerne veľké a rýchlo padajú na zem, navyše sú odfúkavané vetrom.

Stačí, ak si predávajúci nasadí rukavice?

- Iba ak si rukavice vymení po každom predaji. Keďže je ťažké skontrolovať to, mali by ste sa napríklad úplne vzdať platby v hotovosti a platiť len bezdotykovo. Po nákupe si dôkladne umyte ruky.