Nenápadná kniha skrýva veľký poklad: Zaznamenali sa tam dôležité udalosti dávnej minulosti

Pamätnú knihu mesta Spišská Nová Ves z rokov 1383 až 1632 zreštaurovali.

Ako povedal riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič, obsahuje jeden z troch najstarších zápisov v mestskej knihe na Slovensku, zapísané je v nej aj takzvané spišské právo - Zipser Wilkür. Jej listy boli zviazané kúskami pergamenu.

Do tejto knihy sa zaznamenávali významné zápisy alebo dôležité majetkové prevody. Nachádza sa tam napríklad zápis o predaji majetkov v Spišskej Novej Vsi - kupca platil železom, alebo aj zápisy o snahe zmeniť slovo „Ves“ v názve mesta, čo sa nakoniec nepodarilo. Ako Pavlovič ďalej uviedol, Zipser Wilkür bolo špeciálne právo kolonistov, ktorí prišli na územie Spiša po tatárskom vpáde v 13. storočí. Išlo napríklad o právo na vlastné súdnictvo, právo rybolovu či právo na ťažbu rudy. „Spišské právo sa najdlhšie užívalo v provincii 13 spišských miest, do ktorých patrila aj Spišská Nová Ves. Táto kniha je unikátna tým, že je v nej spísané takmer celé to právo. Pochádza pôvodne z konca 13. storočia, tento zápis je zo začiatku 16. storočia. Prepis je raritný, nachádza sa len v niekoľkých dokumentoch,“ povedal.

Väčšina knihy je v nemčine, niekoľko zápiskov je aj v latinčine.Ako dodal, pergamenové listiny v danom období stratili význam a mesto ich využilo práve na zviazanie knihy. „Pergamen bol natoľko vzácny, že keď stratil svoje primárne využitie, bol použitý sekundárne,“ doplnil.

Fyzický stav knihy podľa Pavloviča nebol veľmi dobrý. Dosky pokryté usňou, v ktorých je zviazaná, boli napadnuté červotočom a na listoch bola pleseň. „Reštaurovanie sa zrealizovalo vďaka riaditeľovi Slovenského národného archívu Ivanovi Tichému, trvalo asi mesiac. Dosky boli zreparované a celá kniha bola dezinfikovaná, vyčistená. Chýbajúce miesta boli doliate takzvaným japonským papierom,“ dodal s tým, že uvedená mestská kniha bola do vzniku štátnych archívov v 50. rokoch 20. storočia uložená na radnici v Spišskej Novej Vsi. Tak ako doposiaľ, opäť bude umiestnená v Štátnom archíve v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves.