Koronavírus ustupuje: V Česku evidujú najnižší denný nárast prípadov nákazy

Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v Česku stúpol v nedeľu o 56 na 7408.

Denný nárast počtu infikovaných je tak najnižší od 14. marca, píše spravodajský server iDNES.cz s tým, že cez víkendy sa vykonáva menej testov. Od začiatku koronavírusovej pandémie sa už z tejto choroby vyliečilo 2600 ľudí a 221 jej podľahlo. Denný nárast nových prípadov klesá už tretí deň za sebou. V piatok ich pribudlo 86, v sobotu 79 a v nedeľu 56.

Laboratóriá podľa údajov ministerstva zdravotníctva vykonali celkovo 218 474 testov, a to vrátane opakovaných u toho istého človeka. Hospitalizovaných s ochorením COVID-19 je aktuálne 360 pacientov. Vláda kvôli priaznivému vývoju epidémie nového typu koronavírusu v krajine od pondelka povolila otvorenie obchodov a ďalších prevádzok mimo obchodných centier s plochou do 2500 metrov štvorcových so samostatným vchodom. Zrušila tiež zákaz voľného pohybu osôb - vrátane cestovania do zahraničia.