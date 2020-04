Parádny výkon: Ochrnutý ragbista za štyri dni dosiahol výšku Mt. Everestu

Obdivuhodný výkon. Ochrnutý britský ragbista Ed Jackson (31) dosiahol výšku zodpovedajúcu najvyššej hore sveta Mt. Everest (8848 m. n. m.) a stihol pritom zarobiť na charitu 50647,30 libier (asi 57 883 eur)!

Ed Jackson si v roku 2017 pri skoku do bazéna poranil miechu a čiastočne ochrnul. Teraz sa niekdajší mládežnícky reprezentant Anglicka rozhodol, že pomôže v čase koronavírusu britskému zdravotníctvu. Počas štyroch dní vyliezol behom malé schodište domu 5566 krát, pričom musel urobiť 90 tisíc krokov. Každý deň chodil po schodoch hore a dole 12 hodín!

"Miloval som to celé. Bolo to bolestivé a občas aj nudné. Bola to ale aj zábava so všetkými ľuďmi, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili. Som rád, že keď sa karanténa skončí, budem si môcť povedať, že som počas negatívnej situácie urobil niečo pozitívne," povedal pre Reuters Ed Jackson.