Slovenské opatrovateľky sú týždne preč z domova: Protest proti štátnej karanténe! Sme zdravé, chceme ísť za rodinou

Desiatky opatrovateliek zo Slovenska uviazli v zahraničí pri svojich klientoch. Tvrdia, že sú zdravé a do štátnej karantény nechcú. Zorganizovali už aj protest na hraniciach.

Keď došlo na Slovensku k vyhláseniu núdzového stavu, desiatky opatrovateliek zo Slovenska boli práve pri svojich klientoch v zahraničí. Keďže prechod cez hranice je možný len cez štátnu karanténu, mnohé opatrovateľky sa rozhodli ostať v zahraničí pri starčekoch.

Opatrovateľky fungujú na dvojtýždenné smeny, to znamená, že sa vždy po dvoch týždňoch striedajú s ďalšou opatrovateľkou a po dvoch týždňoch pauzy doma prichádzajú ku svojmu klientovi späť. Keďže sa poniektoré rozhodli ostať pri klientoch radšej, než by sa vystavili riziku v štátnej karanténe, v zahraničí sú tak uväznené už niekoľko týždňov.

äčšina z nich si však odvody odvádza na Slovenku, a tak, keby začali mať v zahraničí zdravotný problém, nemali by ho ako vyriešiť. Druhým problémom je, že opatrovateľky, s ktorými sa mali vystriedať, ostali už niekoľko týždňov doma a tak prišli o príjem.

"V zahraničí nás takto uviazlo určite viac ako 10 000, ktorí nemôžu ísť domou za rodinami, lebo nemajú toľko dovolenky, aby mohli byť týždeň s rodinou, ale ešte aj ďalšie 2 týždne v karanténe. Čo sú už 3 týždne a ďalšie 2 týždne v karanténe v Nemecku. 5 týždňov byť mimo roboty, tak to som rovno bez zamestnania a určite aj iní ľudia," opisuje problém čitateľ Maroš.

"Som opatrovateľka v Rakúsku, kde pracujem už 11 rokov. Túto robotu som si vybrala lebo v tom čase iná možnosť na Slovensku nebola. A je nás viac takých, čo sa takto rozhodli," píše opatrovateľka Renáta, ktorá by spadala do výnimky, ktorá nemusí absolvovať štátnu karanténu. Natrafila však na ďalší problém. "Ja si v Rakúsku nemôžem dať urobiť test pretože nemám žiadne symptómy pre koronavírus a aj keď mi ho urobia v nejakom centre tak len do 48 hodín a ako to stihnem na hranicu, keď len test má byť starý 48 hodín," hovorí Renáta.

Opatrovateľky tvdia, že sú zdravé, týždne sú totiž zavreté v domácnostiach so svojimi klientami a vychádzajú len s rúškom na nákup. Jediné po čom túžia, je, aby im bol umožnený návrat domov individuálnou dopravou a absolvovanie domácej karantény. Opatrovateľky dokonca zorganizovali protest na hraniciach, ktorý sa uskutočnil v nedeľu o 16-tej hodine v Bergu.