Minister školstva Branislav Gröhling: Zostanú slovné hodnotenia žiakov aj po koronakríze?

Koronakríza by mohla zmeniť slovenské školstvo trvalejšie.

Minister školstva Branislav Gröhling (46) avizuje, že niektoré opatrenia, ktoré už priniesli, by mohli byť dlhodobejšie. Ako príklad uviedol slovné hodnotenia žiakov. Slovné hodnotenie vláda a ministerstvo školstva prijali v čase pandémie. Podľa ministra Gröhlinga na ňu neboli pripravení.

„Musíme povedať, že by to nebolo hodnotenie ich vedomostí, ale sociálnej situácie, v ktorej žijú, a na základe toho sme rozhodli, aby neboli známkovaní,“ vysvetlil Gröhling s tým, že v budúcnosti by bolo vhodné akési kombinované hodnotenie. Tento týždeň predstavia nové usmernenia, ktoré budú zamerané na zredukovanie učiva do konca školského roka.

„Momentálne budeme vymedzovať hlavné vzdelávacie oblasti, kde by mali byť v prvom rade jazyk, komunikácia, matematika, človek a spoločnosť a človek a príroda. Na druhej strane to budú doplnkové vzdelávacie aktivity,“ poznamenal minister školstva v RTVS s tým, že pre prvé štyri ročníky základných škôl sa odporúča počas jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, vo vyšších ročníkoch by to mala byť len jedna oblasť. Gröhling priznal, že pripravujú letné školy, ktoré budú na báze dobrovoľnosti.

Rozhodnutie, že žiaci nemusia byť v tomto období známkovaní, bolo podľa ministra školstva reakciou na aktuálnu situáciu. „Za správne by som považoval, keby to bolo kombinované hodnotenie, napríklad percentuálne hodnotenie zvládnutia látky so slovným hodnotením nedostatkov,“ vysvetlil Ľubomír Petrák zo Smeru. V niektorých krajinách sa deti objavujú v škole na niekoľko hodín týždenne. „To sa jednoducho nedá. Fyzický kontakt žiaka a učiteľa potrebujeme,“ povedal Gröhling a doplnil, že mnoho zmien v školstve sa dá urobiť aj bez peňazí. Minister načrtol, že v budúcnosti by sa mala realizovať napríklad racionalizácia škôl.