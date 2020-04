Po uvoľnení prvej fázy sa Slováci vonku tešia zo slnka: Fotka z Bratislavy však odhalila znepokojujúcu pravdu

Návrat k pohybu na čerstvom vzduchu! Napriek slnečnému počasiu, ktoré ľudí láka von, sme si v posledných týždňoch museli odoprieť športové aktivity.

Uplynulý týždeň sa však konečne otvorili vonkajšie športoviská a ľudia ich zobrali útokom. Nielen ony sa však tešia hojnej návštevnosti. Slováci zaplnili už aj brehy prírodných kúpalísk a mnohí vyskúšali čľapkanie vo vode. Čiastočné vyslobodenie pre športových nadšencov prišlo spolu s prvou fázou uvoľňovania opatrení, keď ústredný krízový štáb povolil otvorenie vonkajších športovísk bez šatní a sociálnych zariadení. Pre aktívnych športovcov sú dokonca povolené aj skupinové tréningy, avšak iba pri obmedzenom počte účastníkov a s ďalšími podmienkami.

Vonkajšie športoviská sa okamžite zaplnili. Tréning vo vode, basketbal na ihrisku či beh na dráhe, toto všetko má pre aktívnych ľudí po týždňoch odriekania cenu zlata. Ako si ľudia užívajú športovanie, na to sme sa pozreli v niekoľkých bratislavských areáloch.

Opaľovanie v plnom prúde

Teplé slnečné lúče vylákali Bratislavčanov aj na prírodné kúpaliská. Hoci na bráne Zlatých pieskov stále svieti zákaz vstupu, nudisti si s tým ťažkú hlavu nerobili. Brehy zaplnené ľuďmi, ktorí chcú nachytať bronz už na jar, ste mohli cez víkend vidieť aj na jazere Draždiak v Petržalke. Niektorí otužilci už dokonca okúsili aj sviežu vodu v jazerách. Ľudia však už v prvej fáze uvoľňovania prísnych opatrení zabudli na potrebu chrániť sa rúškami, prípadne dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 20 metrov.

Pravidlá pohybu vonku

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00.00 hod. do

odvolania vychádzať a pohybovatť sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích

ciest (nos, ústa), akými sú napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia

šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

detí do 2 rokov veku,

osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného

priestoru určeného na prepravu osôb,

osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,

osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Basketbal so synmi - Rudo (44) Otvoriť galériu Rudo Zdroj: jf

- So synmi sme si prišli do karloveského street workout parku zahrať basketbal. Sme radi, že je to konečne otvorené! Zatiaľ to tu nie je preplnené, ale vidieť, že ľuďom šport chýbal.

Konečne na korčuliach - Michal (37) Otvoriť galériu Michal Zdroj: jf

- Už som čakal, kedy sa tie opatrenia povolia. Pravidelne som chodieval na ihrisko korčuľovať sa, teda okrem zimy, a som veľmi rád, že sa to znova dá.

Vody som sa nevedel dočkať - Andrej (25) Otvoriť galériu Andrej Zdroj: jf

- Som rád, že sa dá ísť konečne na vodu. Ak človek pol roka netrénuje, tak to potom ďalší rok bude len dobiehať. Jazda na kajaku je taký šport, že zimu sme prečkali na silovom tréningu, a s oteplením na jar sme už mali byť na vode. Tu v areáli Divoká voda v Čunove sú na vode povolené len tri loďky naraz, no žiadne čakanie tu zatiaľ nie je. Časom sa to však pravdepodobne zmení.

Infektológ radí: Nezhlukovať sa a nosiť rúško!

Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej infektologickej spoločnosti: Otvoriť galériu Pavol Jarčuška Zdroj: jf

„Športovať treba a ja všetkým radím, aby sa venovali takému športu, aký majú radi. Ale podľa možností na takom mieste, kde je čo najmenej ľudí. Nevhodné sú akékoľvek kontaktné športy - vrátane futbalu. Behanie, bicyklovanie, jazda na koni či golf sú v poriadku. Pri jazde na kolieskových korčuliach však treba dať pozor, aby nedošlo k zhlukovaniu ľudí.

Pokiaľ túto činnosť vykonávame napríklad na hrádzi, vhodné je mať rúško, lebo môžeme aj zakašľať. Vo voľnej prírode rúško netreba. Čo sa týka opaľovania a kúpania vonku, v tom problém nie je, ale znovu treba udržiavať odstupy od iných ľudí. Do vody sa, samozrejme, nedá ísť s maskou, ale tiež musíme dbať na dostatočnú vzdialenosť od ostatných kúpajúcich.“