Koronavírus udelil seniorom ďalšiu ranu: Schváli vláda nové opatrenie?

Cestovanie vlakmi zadarmo pre dôchodcov, ako najohrozenejšiu skupinu obyvateľov, by sa malo pozastaviť.

Nové opatrenie súvisí s pandémiou koronavírusu. Vláda Igora Matoviča ho mala prerokovať na zasadnutí v nedeľu o 16.00. Názory seniorov na toto opatrenie sa líšia. Už žiadne vlaky zadarmo! Aspoň kým vo svete zúri koronavírus. K študentom, ktorým vláda zrušila využívanie železničnej dopravy zadarmo od 1. apríla, by sa v blízkom čase mali pridať aj dôchodcovia. Vláde to navrhol schváliť minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Vláda v tomto opatrení nevidí len potenciálnu ochranu zraniteľnej skupiny obyvateľstva. „Dôvodom na toto dočasné opatrenie je ekonomická motivácia na zníženie rozsahu cestovania vybraného okruhu cestujúcich okrem nevyhnutnej potreby, eliminovanie blízkeho kontaktu medzi cestujúcimi a s tým súvisiace zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19,“ oznámil rezort dopravy.

Možnosti cestovania sa pre dôchodcov neobmedzia, za lístok si len budú musieť zaplatiť. Naďalej však platia zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich. „Pre osoby nad 70 rokov bude umožnené cestovať za cenu len 0,15 € za každých 50 km, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať možnosť využiť zľavu 60 % zo základného cestovného, osoby s pravidelnou dochádzkou do zamestnania zľavu 50 % a osoby nad 60 rokov zľavu 40 % zo základného cestovného,“ priblížilo ministerstvo.

Súhlasíte s tým, aby sa cestovanie vlakmi zadarmo pozastavilo?

Eva Vráblová (70), Šrobárová - Áno
Zdroj: kz

-Som za to, aby sa to zrušilo, už som to hovorila aj skôr. V tejto situácii majú dôchodcovia sedieť doma, ak nemusia nikde ísť, nech zbytočne necestujú. A na druhej strane, štát potrebuje peniaze na iné veci v tejto ťažkej dobe. Takže tento krok vnímam pozitívne.

Štefan Horváth (86), Lučenec - Nie
Zdroj: mf

-Myslím si, že rozhodnutie zrušiť vlaky zadarmo pre nás, dôchodcov, je nesprávne a vôbec sa mi to nepáči. Občas som to využil aj ja. No táto vláda by bezplatné cestovanie pre seniorov ani neschválila. Očakávam, že budú rušiť aj iné výhody pre dôchodcov a bude v tom aj 13. dôchodok.

Cyril Macák (74), dôchodca, Košice - Nie
Zdroj: den

-Keby vlaky zadarmo zrušili, bola by to škoda. Občas totiž zájdem do Tatier, prípadne na huby. Zatiaľ však ešte hubárska sezóna nevypukla. Rozhodne to prežijem, no musím priznať, že na výlety nechodíme vo veľkých počtoch. Vlak totiž využívam maximálne dvakrát do mesiaca.