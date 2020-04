Legenda slovenského motoristického športu Igor Drotár: Prežijeme aj túto krízu

Bol svedkom viacerých kríz, ale táto je podľa neho trochu iná. Legenda slovenského motoristického športu Igor Drotár (65) prežil v sedadle súťažných automobilov viac ako 45 rokov. Charizmatický pretekár pre svoj vek chodil do obchodov len vo vyčlenených hodinách. Ako prežíva neblahé časy pandémie?

„Ja som zažil vo svojom živote už viacero momentov, keď nikto nevedel, čo a ako bude ďalej. Boli to roky 1968, 1989, ale aj posledná svetová kríza v roku 2008,“ povedal pre Nový Čas Drotár, ktorý absolvoval svoju prvú rely už v roku 1973!

Túto krízu ale vníma trochu inak. „Môžem sa prechádzať po meste úplne sám. Ľudia sa zdržujú doma, len minimálne vychádzajú, ulice sú doslova ľudoprázdne. To je niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Na druhej strane je to dobre, aspoň máme všetci konečne čas sa na chvíľu zastaviť a pouvažovať o doterajšom, ale aj o tom budúcom živote,“ vysvetlil mnohonásobný majster Slovenska.

Vôňa spáleného benzínu na pretekoch mu, samozrejme, chýba. „Preteky sú mojím životom a inak to už ani nebude. Viem však jedno - vždy, aj po spomínaných míľnikoch, bolo lepšie. Ja stále hovorím: Nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Keby to tak nebolo, ľudstvo by žilo ešte stále v jaskyniach,“ uzavrel Drotár.

Igor Drotár

narodený: 4. 12. 1954 v Prešove

prvá absolvovaná súťaž: Rally Zemplínska Šírava1973

úspechy: množstvo titulov majstra Slovenska v rely a pretekoch automobilov do vrchu

top úspech: absolútny majster Slovenska a Poľska 2016 v pretekoch automobilov do vrchu