V areáli kláštora pri Rožňave pribudli nové atrakcie: Pritiahne TOTO viac turistov?

Replika bebekovského dela a nová fontána sú najnovšími prírastkami v areáli niekdajšieho pavlínskeho kláštora v Gombaseku, časti obce Slavec, v Rožňavskom okrese.

TASR o nich informoval Örs Orosz, predseda občianskeho združenia (OZ) Sine Metu, ktoré areál postupne zveľaďuje s cieľom vytvoriť turistickú atrakciu. "Vysadili sme tu 69 stromov a osadili fontánu, do ktorej sme namontovali drevenú tabuľu. Bude to studňa gelnickej alebo gombaseckej Meluzíny s dvojitým chvostom, ktorá bola symbolom Bebekovcov," vysvetlil Orosz s tým, že na tento projekt získali podporu od Košického samosprávneho kraja.

Druhým novým prvkom je delo. "Je to replika, ale naozaj kvalitná a drahá. Vyrobili ju tu neďaleko, v zlievarni v Kunovej Teplici. Hodí sa sem časovo aj tematicky, pretože originál, ktorý je pri vchode do Kaštieľa v Betliari, pochádza z obdobia, keď odtiaľto Bebekovci vyhnali mníchov a kláštor prestavali na pevnosť," vysvetlil Orosz.

Ďalším prvkom, ktorý je už v areáli, ale zatiaľ nie postavený, je pôvodný podstavec pomníka protihabsburgského povstania z 19. storočia. "Nášmu združeniu ho venovalo mesto Banská Štiavnica. Pôvodnú sochu pomníka tam postavili na nádvorí múzea bez podstavca, a ten nám rozložený darovali. My sme ich očistili a ideme ich znova poskladať," avizoval Orosz, podľa ktorého pri podstavci bude aj informačná tabuľa s textom v slovenčine, maďarčine a angličtine.

Plánom združenia je tiež vytvorenie takzvaného okna do minulosti. "Na jeho sklo doretušujeme budovu kláštorného kostola tak, ako vyzerala v minulosti. Cez okno turisti budú môcť na jej ruiny nahliadnuť a získať predstavu o niekdajšej podobe chrámu," načrtol predseda OZ. Mnohí návštevníci areálu si totiž podľa jeho slov len ťažko vedia predstaviť, akú mal kedysi podobu. Pýtajú sa napríklad, či je to nejaký oltár. V podstate je to však bočná stena kostola, presbytérium a apsida boli v minulosti zničené, podotkol.

Ako ďalej Orosz povedal, archeologický výskum areálu v tomto roku nebudú realizovať a sústredia sa na konzervovanie múrov. Plánom OZ do budúcnosti je i zriadenie muzeálnej expozície v priestoroch kúrie, ktorú postupne rekonštruujú. V predchádzajúcich dvoch rokoch areál kláštora vyčistili, odkryli časť pôvodných stavieb, postavili zvonicu s vyhliadkovou plošinou, nové chodníky, lavičky, drevenú vstupnú bránu či informačné tabule. Prvá písomná zmienka o pavlínskom kláštore v Gombaseku je z roku 1371. Fungoval do roku 1566, keď z neho mníchov vyhnali Bebekovci a prestavali ho na renesančnú pevnosť.