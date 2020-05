Košice to dlho zanedbávali, prišla zmena: Stane sa mesto rajom pre cyklistov?

V rozpočte mesta Košice je v tomto roku vyčlenených na stavebné úpravy a tvorbu projektových dokumentácií na nové cyklochodníky jeden milión eur. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka sa mesto bude snažiť, aby sa aj napriek súčasným finančným problémom mohlo do zlepšenia cyklodopravy investovať čo najviac peňazí. Mesto sa uchádza aj o financie z eurofondov na vybudovanie doplnkovej infraštruktúry, ako sú napríklad cykloprístrešky.



„V oblasti výstavby cyklociest a podpore cyklodopravy Košice v minulosti v porovnaní s inými krajskými mestami výrazne zaostávali. My to chceme zmeniť, no bude to aj vzhľadom na to, čo sa teraz okolo nás deje, veľmi ťažké. Jedným z našich hlavných cieľov je vybudovať v krátkom čase kompletnú cyklotrasu z Čermeľa až na Alpinku. Tento rok plánujeme realizovať obstarávanie viacerých projektových dokumentácií, ako je zriadenie cyklistických pruhov na súčasnej ceste po Južnej triede tak, že od Hlavnej až po Jantárovú ulicu by sa zmenila organizácia dopravy,“ uviedol primátor.



Mesto chystá aj súťaž na projektovú dokumentáciu pre umožnenie obojsmerného vjazdu cyklistom do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí. Chcú začať aj s obstarávaním stavebných prác pre I. etapu cyklochodníka Trieda SNP - Popradská – Sídlisko KVP, v pláne je aj realizácia cyklistickej cestičku na ulici Jána Pavla II.



„Chystáme aj rekonštrukciu už postavených cyklistických komunikácií, komplexné riešenie križovatiek a priechodov zmenu kategorizácie pre cyklistov a prispejeme aj na výstavbu flowtrailu Hriešny na Hrešnej. Medzi naše priority určite patrí aj dopadová štúdia na realizáciu buspruhov a cyklopruhov v meste či rýchlocesty do U. S. Steelu na cestu I. triedy, aby tam mohla vzniknúť trasa pre cyklistov. S takých dlhodobejších plánov by som ešte vybral predĺženie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 alebo výstavbu cyklotrasy Myslava – Moskovská – Laborecká – Husárska – Floriánska – Šrobárová – Alžbetina. Verím, že čo najviac z týchto plánov sa nám aj napriek mimoriadne ťažkým časom podarí zrealizovať,“ dodal Polaček.