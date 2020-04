Európske krajiny uvoľňujú opatrenia: Čo všetko bude dovolené v Belgicku, Francúzsku a Španielsku?

Krajiny postupne uvoľňujú opatrenia.

Belgicko začne od budúceho mesiaca postupne uvoľňovať opatrenia proti novému koronavírusu, uviedla agentúra DPA. Premiérka Sophie Wilmesová oznámila, že opatrenia sa začnú uvoľnovať od 4. mája. V prvej fáze sa zahustia spoje verejnej hromadnej dopravy, ktorá momentálne premáva v obmedzenom režime. Obchody ostanú spočiatku zavreté, s výnimkou firiem obchodujúcich s inými firmami a maloobchodu s textilom a šijacími potrebami.

Belgičania budú môcť začať opäť športovať, no maximálne s dvoma ľuďmi, s ktorými nežijú vo vzájomnej domácnosti a v predpísanom rozstupe.

Ľudia budú stále pracovať z domu a zo svojich domovov by mali vychádzať len za účelom nákupov, návštev lekára či z pracovných dôvodov, uviedla Wilmesová.

V ďalšej fáze, od 11. mája, sa otvoria obchody za prísnych opatrení. Osemnásty máj je predpokladaným termínom otvorenia kaderníctiev, múzeí a znovuzavedenia plnohodnotnej dopravy. V ten istý deň sa začnú postupne otvárať aj školy, hoci spočiatku pre maximálne 10 študentov v rámci jednej triedy. Reštaurácie sa otvoria najskôr od 8. júna a kaviarne a bary ešte neskôr.

V krajine zároveň zostáva v platnosti povinnosť nosiť rúška v autobusoch a vlakoch.

Žiaci základných a stredných škôl vo Francúzsku sa od 11. mája vrátia opäť do tried za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom budú musieť nosiť na tvárach rúška, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje. Vládny krízový tím zložený z vedcov takisto odporúča rozmiestniť lavice žiakov aspoň jeden meter od seba a triedy by sa mali niekoľko ráz denne dezinfikovať.

Francúzske školy zavreli svoje brány 14. marca, niekoľko dní pred tým než sa život v celej krajine prakticky zastavil kvôli reštriktívnym opatreniam proti novému koronavírusu.

Podľa krízového tímu by rodiny mali mať možnosť si vybrať, či chcú aby sa ich deti vrátili do školy ihneď po otvorení škôl alebo neskôr. Rozvrh by mal byť upravený tak, aby sa deti z rozličných vekových skupín v škole nestretávali a obed by mali jesť priamo v triedach namiesto jedální.

Po siedmich týždňoch prísnych opatrení budú môcť Španieli od 2. mája vyjsť zo svojich domovov na krátke prechádzky a cvičenia. Vyplýva to z plánov vlády, ktoré cez víkend načrtol premiér Pedro Sánchez, informovali agentúry AP a AFP.

Sánchez v televíznom vystúpení v sobotu večer oznámil, že vláda zamýšľa od budúceho víkendu povoliť vonkajšiu individuálnu telesnú aktivitu a prechádzky ľudí zo spoločnej domácnosti, "ak bude vývoj epidémie naďalej priaznivý". Premiér podľa vlastných slov predstaví podrobný plán "deeskalácie" obmedzení pohybu v utorok a dúfa, že ho bude možné realizovať v najbližších týždňoch. Kľúčovou zásadou bude "maximálna opatrnosť", zdôraznil Sánchez.

V Španielsku - na rozdiel od väčšiny iných krajín sveta - nemôžu obyvatelia od zavedenia obmedzení pohybu 14. marca vychádzať von, aby sa prešli, zabehali si alebo zajazdili na bicykli. Ak na to nemajú naliehavé zdravotné dôvody alebo musia pracovať a nemôžu to robiť z domu, z domova môžu odchádzať len na nákup potravín alebo liekov alebo na krátku vychádzku so psom, približuje AFP.

Deti nemohli vôbec vychádzať z domova, čo sa však mení túto nedeľu, odkedy môžu deti vo veku do 14 rokov ísť von na hodinu denne, a to v sprievode jedného rodiča. Prechádzať, behať alebo hrať sa môžu v okruhu jedného kilometra od bydliska.

Španielsko tento týždeň predĺžilo núdzový stav do polnoci 9. mája a Sánchez uviedol, že návrat do určitej formy normálneho stavu bude "postupný".