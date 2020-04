Adam s priateľkou museli pre pandémiu zrušiť sobáš, narazili však na vážny problém: Namiesto svadby nočná mora

Adam Gibbs (36) a Sarah Summerskill (33) sa dozvedeli, že ich vysnívaná májová svadba sa musí kvôli prísnym opatreniam zrušiť. O to horšie bolo zistenie, že organizátor za zrušenie požaduje 80% storno poplatok, informuje portál Mirror.

Dvojica svoju svadbu plánovala celý rok a pol. Finálna cena sa mala vyšplhať na takmer 20 000 €. Celá oslava bola zrušená vlastníkmi lokality (Bijou Weddings), no Adam a Sarah čakalo ešte jedno nepríjemné prekvapenie. Bol od nich žiadaný storno poplatok vo výške 80% z ceny udalosti, teda viac než 15 000 €. Odporučili im vyriešiť to cez poistku a následne zmeniť termín ceremónie.

Adam a Sarah sa pokúsili uplatniť si nárok na odškodné tak, ako im to poradili organizátori, no neúspešne. Dôvodom bolo, že zatvorenie svadobných priestorov bolo nariadené vládou. Zaľúbenci teraz netušia, čo majú robiť. Do svojho veľkého dňa už investovali viac než 14 000€ a organizátor požaduje doplatenie ďalších stoviek. „Nie sú to peniaze, ktoré človek nájde len tak zapadnuté v gauči,“ hovorí Adam. „Zdá sa nám nezmyselné, že majitelia priestorov nám môžu zrušiť termín a potom nám naúčtovať 80% z ceny bez toho, aby dodali akúkoľvek službu,“ dodal.

Spoločnosť Bijou Weddings odvtedy ohlásila, že ak bude zákazníkom uznaný nárok na poistné krytie a vrátia im peniaze za storno, budú ochotní dohodnúť sa s nimi na inom dátume tento rok, v roku 2021, alebo 2022. Nové svadby by sa riadili cenníkom balíčkov z roku 2019. Navyše by dostali účet na bare v hodnote viac než 1000 €. Zákazníci, ktorí nemajú poistenie, alebo nemajú nárok na finančnú náhradu, sa budú musieť uspokojiť s bezplatným náhradným dátumom počas pracovného týždňa v roku 2021, v rovnakom mesiaci, ako mala byť pôvodná svadba.

Adam a Sarah nie sú jediní nespokojní zákazníci. Mnohí budúci mladomanželia by radšej namiesto nevyhovujúcejho náhradného dátumu získalo plné odškodnenie. Manažér Bijou Wedding to však rázne odmieta. Je presvedčený, že poskytli dostatočne širokú škálu možností na to, aby si z nich mohli vybrať aj páry, ktoré nebudú mať nárok na poistné plnenie.