Svetová zdravotnícka organizácia vydala varovanie: Toto môže zvýšiť riziko prenosu vírusu!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred myšlienkou vydávania takzvaných "imunitných pasov".

V súčasnosti podľa nej neexistujú dôkazy, že ľudia, ktorí sa zotavili z ochorenia COVID-19 a majú protilátky, sú chránení pred ďalšou infekciou. Nápad s "imunitnými pasmi" alebo potvrdeniami, ktoré by poukazovali na to, že držiteľ je bez rizika, sa objavil ako jeden z návrhov ako umožniť ľuďom chráneným pred opätovnou infekciou návrat do práce, píše agentúra AP.



WHO však v sobotu upozornila, že je potrebný ďalší výskum. "V tomto bode pandémie nie je dostatok dôkazov o efektívnosti imunity sprostredkovanej protilátkami, aby zabezpečili presnosť ‘imunitného pasu’ alebo ‘potvrdenia bezrizikovosti’," uviedla organizácia. Ľudia, ktorí si myslia, že sú imúnni voči opätovnej infekcii, môžu podľa nej ignorovať odporúčania v súvislosti s verejným zdravím a takéto potvrdenia by tak mohli zvýšiť riziko pokračujúceho prenosu vírusu.



Organizácia zároveň pripomenula, že testy na protilátky proti koronavírusu tiež potrebujú "ďalšiu kontrolu, aby sa stanovila ich presnosť a spoľahlivosť".