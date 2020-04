Najobľúbenejší arbiter? Cez deň rozhodca, v noci DJ: Najnovšie poráža hráčov Bundesligy!

Zoznámte sa s futbalovým rozhodcom Denizom Aytekinom (41). Nemecký rozhodca, ktorý so sebou nesie naozaj zaujímavý príbeh.

Deniz pravidelne píska nemeckú najvyššiu futbalovú súťaž, Bundesligu. Za svoju kariéru si dvakrát zapískal ako hlavný rozhodca aj duely v prestížnej Lige majstrov.



Medzi hráčmi je Deniz Aytekin nesmierne obľúbený. "Aytekin je jedným z tých, ktorí to robia naozaj dobre. Nemám najmenší problém prísť za ním, ospravedlniť sa mu a uznať, že mal pravdu." Povedal o ňom Wout Weghorst z Wolfsburgu v dokumente o futbalových rozhodcoch.



Faktom je, že rozhodcovia v akomkoľvek športe to majú ťažké. Ak práve nie sú nenávidení fanúšikmi a hráčmi jedného tímu, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou budú hráči a fanúšikovia toho druhého tímu.



Deniz je, zdá sa, výnimkou. Nedávno sa dokonca dostal do povedomia tým, že sa ocitol v tíme rozhodcov v "Bundesliga Home Challenge," čo je vlastne súťaž v hraní videohry FIFA z domu. Aytekin naposledy dokázal poraziť hráča prvoligového tímu Borussia Mönchengladbach, Jonasa Hofmanna 2:1.



"Po víťazstve som si chcel vyzliecť tričko. Musím však uznať, že to bolo skvelé. Myslím, že som trochu zachránil česť nás rozhodcov," povedal s dávkou humoru obľúbený rozhodca Aytekin.



To, že je Deniz zaujímavou osobnosťou aj mimo futbalu dokazuje aj fakt, že vo voľnom čase pracuje ako DJ. Dávnejšie si dokonca zahral aj na populárnom nemeckom festivale Tropical Beach Festival a to hneď pred niekoľkotisícovým davom.