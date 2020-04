Víťaz slávneho Roland Garros zmenil povolanie: Za takúto sumu dokladá tovar v supermarkete

Pred rokom sa tešil z deblového titulu na slávnom Roland Garros, teraz dokladá tovar v supermarkete. Nemecký tenista Kevin Krawietz si v čase koronakrízy našiel druhé zamestnanie.

"Už pár týždňov pracujem za 450 eur v supermarkete. Za kasu ešte nemôžem, ale spolu s kamarátom sa staráme o dokladanie tovaru do regálov a prázdne kartóny. Minulý týždeň som robil bezpečnostného pracovníka pred vchodom a striekal som dezinfekciu na nákupné košíky. Finančný aspekt pre mňa nie je prvoradý, ale ste samozrejme radi, že si môžete zobrať zarobené eurá so sebou," povedal v rozhovore pre Der Spiegel.



Dvadsaťosemročný Krawietz priznal, že sa už dlho obzeral po "obyčajnej" práci. "Počas koronavírusu mám na to príležitosť. Naučilo ma to viac si ceniť veci. Niektorí kolegovia tu vstávajú už o piatej ráno a v obchode sú od pol šiestej. Ja som mal v živote ten luxus, že som z môjho hobby spravil povolanie," uviedol.



Krawietz nezabúda ani na prípravu, ako profesionál má počas karanténnych opatrení výnimku a môže trénovať v tenisovej hale. "Som tam tri - štyrikrát do týždňa, inak som si kúpil kolieskové korčule a chodím jazdiť na nymphenburgský kanál v Mníchove," citovala ho agentúra dpa.



Kevin Krawietz je špecialista na štvorhru a vlani sa spolu s krajanom Andreasom Miesom postarali o veľké prekvapenie, keď triumfovali na Roland Garros.