Odchod veľkej hviezdy na spadnutie: Liverpool opustia viacerí poprední hráči

Liverpool zažil túto sezónu spanilú jazdu. Teda minimálne v domácej lige. Účinkovanie v Lige majstrov im nevyšlo podľa predstáv.

Vysnívaný titul však zverenci Jürgena Kloppa (52) túto sezónu pravdepodobne nezískajú. Dôvodom je ako inak koronavírus. Výborná partia hráčov, ktorá straší kluby po celom svete už dlhé roky je však na pokraji rozpadnutia.



Aktuálny káder základnej zostavy by s najväčšou pravdepodobnosťou mohol už toto leto opustiť hviezdny útočník Sadio Mané (28). Reprezentant Senegalu by mohol zamieriť do Realu Madrid. Práve Real sa snaží uloviť Maného. O to viac, že Sadiovi pre koronavírus spadla trhová cena zo 150 miliónov eur na 120 miliónov eur. V prípade zkompletizovania prestupu by Liverpool prišiel o svojho miláčika a rýchlostné výpady by na Anfielde predvádzal už len Mohamed Salah (27)



Na odchode sú pravdepodobne aj ďalší hráči ako Dejan Lovren (30) či Georginio Wijnaldum (29), ktorému končí zmluva v roku 2021. Ako voľný hráč by už toto leto mohol odísť záložník Adam Lallana (31).