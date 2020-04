Americká tenisová asociácia: Na Bryanovcov zabudnite

Americká tenisová asociácia (USTA) vo svojich odporúčaniach pre návrat k tenisu amatérskych hráčov varovala pred tým, aby sa pokúšali napodobňovať slávne naskočenie hruďou dvojčiat Bryanových.

Aj to totiž predstavuje prílišný sociálny kontakt, ktorému je vhodné sa v čase koronavirovej pandémie vyhnúť!

Aj keď sú všetky akcie USTA zastavenej minimálne do 31. mája, vydala americká asociácia odporúčanie pre rekreačných hráčov už teraz. Jedným z odporúčaní je stále si udržiavať odstup od ostatných ľudí aspoň dva metre. Preto by sa mali tenisti radšej vyhnúť štvorhre, pretože "by mohla viesť k náhodnému kontaktu a nežiadanej blízkosti."

"A keď už budete štvorhru hrať, vyhnite sa kontaktu, žiadna skákanie na hruď ako bratia Bryanoví a žiadne šepkanie do ucha pri plánovaní taktiky," radí USTA.

Americkí bratia Bob a Mike Bryanové získali spoločne rekordných 118 deblových titulov, z toho 16 najprestížnejších grandslamových. Ich "chest bump" po vyhratých výmenách či zápasoch je preslávil takmer rovnako ako ich výsledky. Kariéru chceli čoskoro štyridsaťdvaročné dvojčatá ukončiť po tohtoročnom US Open.