Na celkom Slovensku sa rozfúka: Východu hrozia aj búrky s krúpami

Na celom Slovensku treba v sobotu počítať so silnejším vetrom.

Okrem toho sa na východe krajiny môžu vyskytnúť aj búrky s krúpami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Podľa meteorológov by mohol vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, na niektorých miestach by sa mohla priemerná rýchlosť pohybovať okolo 45 kilometrov za hodinu.

"Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," poznamenáva SHMÚ s tým, že Prešovský a Košický kraj môžu potrápiť búrky s krúpami, ktoré môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre vegetáciu.

Výstrahy predbežne platia od 11.00 do 18.00 h.