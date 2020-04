Preberie úrad po Zemanovi? Legendárny Hašek má veľké ambície, chce byť prezidentom

Je považovaný za jedného z najlepších hokejových brankárov celej histórie. Dominik Hašek (55) svoju športovú kariéru síce už dávnejšie ukončil, v iných oblastiach však len začína.

Hašek už viackrát kritizoval súčasnú politickú scénu v Česku. Vystúpil na demonštráciách a Miloš Zeman, ktorý momentálne zastáva funkciu hlavy štátu, nie je jeho pre brankára ideálnym prezidentom.

„Vadí mi, ako uráža médiá. Alebo ako vulgárne rozpráva. Uráža ľudí, ktorých si vážim. Pritom on by mal byť autoritou, ísť príkladom. Nepáči sa mi, že je vo väčšom kamarátskom vzťahu s Ruskom a Čínou než so západným svetom," rozhovoril sa Hašek pre isport.cz.

Hašek sa v tejto súvislosti vyjadril aj k vražde novinára Jána Kuciaka. Tvrdí, že vyjadrenie Zemana mohlo nakoniec prispieť k tomuto hroznému činu. Nehovorím, že Zeman je priamo zodpovedný za vraždu Jána Kuciaka, ale to, čo povedal, vyvolalo ďalšie reakcie, ktoré v to nakoniec vyústili. On si možno ani neuvedomuje, že keby to verejne neprehlásil, vražda sa nemusela stať. Akcia vyvoláva reakciu, je to pre mňa neospravedlniteľné," vraví.

Pre tieto a ďalšie dôvody Hašek podľa vlastných slov seriózne uvažuje. Je možné, že sa hokejista stane prezidentom Česka?

"Je to niečo, čo ma zaujíma. O politiku a dianie sa intenzívne zaujímam. Sledujem, čo kto povedal a kto má aké názory. Študujem to a pozorujem všetky veci, ktoré s touto najvyššou ústavnou funkciou súvisia," odhodlane dodal.