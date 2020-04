Mala 11 a takmer 100 kíl: Odpadnete, ako táto sexica kedysi vyzerala

Holly Bolton (18) mala 95 kíl a jedenásť rokov, keď jej dietetik povedal, že bez operácie neschudne. Dnes je už dospelá, o 50 kilogramov ľahšia a všetko to zvládla bez invazívnych zákrokov, informuje portál Daily Mail.

S váhou mala problémy od detstva. V jedenástich rokoch jej preto lekári odporučili návštevu u dietetika. Ten jej oznámil, že bez operácie zrejme nikdy nebude schopná výrazne schudnúť. Holly si spomína, aký bol celý proces pre ňu traumatizujúci. „Varovania ma nenakopli ku chudnutiu, vlastne mali opačný efekt, pretože som sa cítila taká ponížená a zahanbená, že som sa uchýlila k jedeniu na upokojenie a ešte viac som pribrala,“ spomína Holly. „Prišlo to v čase, keď som bola tiež škaredo šikanovaná v škole, takže toho bolo jednoducho priveľa, nevedela som si predstaviť, že by som niekedy mohla schudnúť,“ dodala.

Krátko po varovaniach, ktoré prišli od odborníkov, narazila Hollyina mama na Slimming World – spoločnosť, ktorá pomáha ľuďom chudnúť. Na dverách našla ich leták a navrhla dcére, aby sa tam obe prihlásili. Už v takom mladom veku vyskúšala Holly množstvo diét, nikdy však nefungovali, pretože boli príliš obmedzujúce. V Slimming Worlde to však bolo o inom.

Holly dodržiavala jedálniček zostavený špeciálne pre mladých ľudí vo veku 11 až 15 rokov, ktorý obsahuje veľa ovocia, zeleniny, chudého mäsa, hydiny, cestovín, zemiakov a ryže. Bolo pre ňu prekvapením, že toho stále môže dosť zjesť, a aj tak chudnúť. Na nový jedálniček prešli jej rodičia aj obaja bratia. „Celá moja rodina ma veľmi podporovala a jedla to isté, čo ja a mama – naše obľúbené jedlá ako bolonské špagety a domáce karí boli stále povolené, takže to bolo pre všetkých jednoduchšie,“ hovorí Holly.

V priebehu šiestich rokov schudla zo 120 kíl na 63 a cíti sa zdravšie ako kedykoľvek predtým. Začala dokonca chodiť do fitka, čo bolo predtým nepredstaviteľné. Predtým mala také nízke sebavedomie, že aj nakupovanie oblečenia bolo pre ňu hrozné. Z veľkosti 50 však klesla na 36. „Teraz môžem experimentovať s rôznymi štýlmi a vymieňať si oblečenie s kamarátkami. Mám veľkosť 36 a stále mi to trochu nejde do hlavy!“ priznala Holly.

Tínedžerka si svoj nový vzhľad užíva. Jej premenu ocenila aj spoločnosť, ktorá jej ju pomohla dosiahnuť – získala ocenenie Chudnúca mladá osobnosť roka 2020, ktorú odovzdáva Slimming World. Hoci je teraz obmedzenie stretávania sa, Holly sa svojmu tréningovému plánu venuje aj naďalej. Každý týždeň má virtuálne stretnutie so svojím konzultantom a už sa nevie dočkať, kedy sa bude môcť opäť stretnúť so svojou podpornou skupinou.