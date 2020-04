Melania Trumpová poslala zdravotníkom a pacientom darčeky: Čo všetko im nabalila?

Prvá dáma USA Melania Trumpová poslala do nemocníc bojujúcich s pandémiou nového koronavírusu materiálnu pomoc v podobe prikrývok, čiapok a darčekov pre zdravotníkov a detských pacientov.

Pomoc je určená pre zdravotnícke zariadenia v desiatich štátoch USA vrátane tých, ktoré pandémia zasiahla najviac. V piatok o tom informovala agentúra AP.

Pomoc bola podľa informácií Bieleho domu už vo štvrtok odoslaná do štátov New York, Massachusetts, Pensylvánia, Louisiana, Florida, Ohio, Tennessee, Texas, Delaware, Nevada a do dištriktu Kolumbia.

"Americkí zdravotníci sa prekonávajú, aby ochránili zdravie Američanov," uviedla v tejto súvislosti prvá dáma s tým, že z jej strany "ide len o malý prejav uznania za ich odvahu a iniciatívnosť v týchto ťažkých časoch". Prezidentská administratíva vo svojom vyhlásení nespresnila, pre ktoré konkrétne nemocnice je pomoc určená. Uviedla však, že Trumpová už v minulosti niektoré z týchto zariadení navštívila v rámci svojho programu rozvoja mládeže.

Darčeky majú logo mládežníckej iniciatívy "Buď najlepší" a okrem prikrývok a čiapok sú medzi nimi aj látkové tašky, perá, ruksaky, nálepky, knižky a hry pre detských pacientov.