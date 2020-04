Už je to oficiálne: Liga, v ktorej hrá aj Robo Boženík, definitívne ukončila sezónu

Holandský futbalový zväz potvrdil predčasné ukončenie ligovej sezóny pre pandémiu koronavírusu.

Titul v Eredivisie neudelia a zo súťaže nik nezostúpi. V skupinovej fáze nového ročníka Ligy majstrov by sa mali predstaviť Ajax Amsterdam a AZ Alkmaar, v Európskej lige UEFA Feyenoord Rotterdam so slovenským reprezentačným útočníkom Róbertom Boženíkom, PSV Eindhoven a Willem Tilburg.

Holandská vláda už v utorok rozhodla, že pre pandémiu koronavírusu nebude možné až do 1. septembra usporiadať väčšie podujatia. Medzi ne patria aj futbalové zápasy, hoci bez prítomnosti divákov. Vládny zákaz pôvodne platil do 1. júna. Do konca ligy zostávalo odohrať osem kôl.