Silvia Kucherenko sa pre zemetrasenie bála o rodinu: Veľký rachot-buchot, všetko padalo

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo východné Slovensko, spôsobilo vrásky aj hviezde relácie Svet podľa Kucherenko, Silvii Kucherenko (37).

Väčšina jej rodiny totiž žije v Michalovciach a po tom, čo sa dozvedela o vyčíňaní zemetrasenia, okamžite kontaktovala svojich najbližších. „Trvalo to podľa otca asi 20 sekúnd, ale v tej situácii sa to človeku zdá ako celá večnosť. Otec mal pocit, že to bolo väčšej sily ako 3,8. Najhoršie bolo, že si človek neuvedomuje, čo sa deje. Príde to neskôr,“ povedala Novému Času blondínka, ktorá so synom Alexandrom žije v Bratislave.

„Nastal veľký rachot - buchot, všetko sa začalo triasť. Posteľ vyskakovala do výšky 5 cm od zeme, veci popadali zo skriniek,“ opísala Silvia. „Skontrolovali sme už dom, či nemá praskliny, ale našťastie zatiaľ sa nenašlo nič. Som rada, že sú všetci v poriadku a nič zlé sa nikomu nestalo. Poriadne sme sa však vystrašili,“ uzavrela.