Zábery spúšte po hrozivej noci Slovákov na východe: Ako sme prežili zemetrasenie

Poriadne vystrašení! Zemplínčania mali uprostred noci veľmi nepríjemný budíček. V piatok krátko po jednej hodine ráno sa zobudili na hluk, chvenie nábytku a nechápali, čo sa deje.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Na východe Slovenska sa zem roztriasla silou 3,4 stupňa Richterovej stupnice. Podľa seizmológov je to na naše pomery stredne silné zemetrasenie. Hoci otrasy trvali len pár sekúnd a našťastie spôsobili iba malé škody na stenách budov, mnohých obyvateľov z okolia Zemplínskej šíravy a Michaloviec poriadne vyľakali.

K zemetraseniu došlo v piatok o 1.18 hod. „Jeho epicentrum bolo približne 1 km južne od Zemplínskej šíravy, medzi obcami Zalužice a Lúčky,“ uviedol seizmológ Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Hĺbku ohniska zemetrasenia určili na 16,2 km. „Zobudila som sa na to, že sa so mnou trasie posteľ, a počula som jemné drnčanie skla. Nič nespadlo, nerozbilo sa, ale bolo počuť a cítiť záchvevy. Trvalo to možno 5-6 sekúnd,“ opísala Daniela Naščáková (55) z Michaloviec.

Strach o bábätko

Chvenie zeme pocítil aj Michalovčan Marcel (38). „Dvojmesačný synček Marcus má pri nás postieľku, odrazu v celom našom rodinnom dome zatriaslo. Mysleli sme si, že niečo vybuchlo, aj synček sa strhol zo spánku. Ponáhľal som sa k oknu, videl som, že aj susedia boli na nohách,“ spresnil mladý muž. Na Základnej škole Pavla Horova popukala stena, popraskané múry hlásili aj z niektorých starších domov. Hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková však uviedla, že mesto Michalovce zatiaľ nezaznamenalo žiadne hlásenia o zraneniach či škodách na majetku.

Prebúdza sa Vihorlat?

V neďalekej Tušickej Novej Vsi, kde malo byť pôvodne epicentrum zemetrasenia, sa našlo dosť vystrašených ľudí. „Zľakla som sa. Chvela sa celá posteľ. Zhruba pred 8 rokmi sa už však u nás chvel luster. Ktovie, či sa opäť neprebúdza Vihorlat,“ domnieva sa Mária Klimová (45). Aj podľa seizmológa zemetrasenia v tejto oblasti nie sú zriedkavým javom. „Naposledy tam bolo zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody, 20. mája 2003 s epicentrom pri Jasenove a malo lokálne magnitúdo 4,3,“ uzavrel Csicsay s tým, že každý rok sa na Slovensku vyskytuje asi 80 až 90 slabších zemetrasení.