Andy Hryc exkluzívne o boji s akútnou leukémiou: Herec napriek vážnosti situácie nestráca humor

Zmenil sa mu život z minúty na minútu. Herec Andy Hryc (70) veľmi poctivo dodržiaval karanténu pre pandémiu koronavírusu.

V posledných dňoch mu však nebolo dobre a pridružili sa náhle zdravotné problémy. Umelec tak musel podľa informácií Nového Času vyhľadať odborníkov, nasledoval sled vyšetrení, ktoré však vôbec nevyzerali dobre. Prišlo ale k najhoršiemu, čo nečakal nikto. Lekári oznámili Andymu jeho diagnózu, z ktorej doslova mrazí - akútna leukémia. O začiatkoch neľahkého boja so zákernou chorobu prehovorila exkluzívne pre Nový Čas jeho dcéra Wanda (42), ale aj samotný herec!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hryc sa v stredu objavil na Klinike hematológie a transfúziológie v bratislavskej Petržalke. „Som si istý, že to bol on. Viezli ho na vozíčku,“ prezradil Novému Času svedok. Keď sme sa na návštevu nemocnice opýtali jeho dcéry Wandy, trasúcim sa hlasom všetko ozrejmila. „Otec je hospitalizovaný. Podstupuje náročnú liečbu,“ povedala Hrycová. Všetko začalo celkom nevinne, aspoň tak to pôsobilo na Hryca. Jeho milujúca rodina však trvala na tom, aby vyhľadal odborníkov.

„Jemu nebolo dva týždne dobre, cítil sa unavený, nič významné, žiadne bolesti nemal. Mama ho vyhodila na vyšetrenie k nášmu obvodnému lekárovi, pretože mu spuchla noha. On mu urobil krvné testy a v momente, keď prišli výsledky, ho zobral do nemocnice. Tam mu urobili kontrolné krvné testy a okamžite si ho tam nechali,“ vysvetľuje producentka.

Pri ortieli lekárov však všetkých zamrazilo. „Diagnostikovali mu akútnu leukémiu, čo znamená, že musí začať okamžite s chemoterapiou. Okrem iného dostáva transfúzie krvi každý deň,“ povedala Wanda s tým, že sú v naozaj zlej situácii. „Lekári mi povedali, že v tejto pandemickej situácii majú menej darcov,“ priznala zložitú situáciu Hrycová.

Neobvyklá krvná skupina

Ďalším problémom je fakt, že Andy má nebvyklú krvnú skupinu. „On má A1 Rh negatív,“ prezradila Hrycová, ktorá by chcela poprosiť ochotných ľudí, ktorí môžu darovať krv, aby jej otcovi pomohli. Všetci Hrycovci momentálne prežívajú neľahkú životnú skúšku. Rodina ho nemôže za múrmi nemocnice navštíviť práve pre koronavírus. Ťažko to znáša nielen Wanda, ale aj jej starostlivá mama, hercova životná láska Veronika.

„Mamina sa zatiaľ drží. Je to ale zlé, lebo človek nevie komunikovať, nemôže sa s nikým stretnúť. Ona napríklad vnúčatá nevidela 6 týždňov, hrozná je táto karanténa. Jedine ja k nej chodím na tri metre. Strašná je tá bezmocnosť, pretože človek nevie nič robiť. Ani ísť za ním, porozprávať sa s ním naživo, ani mamu objať...,“ hovorí Wanda. Chvíľu zostane ticho a po tvári jej stekajú slzy. Neprestáva však veriť. „On je veľký chlap - silný, odolný. Ja verím, že to dá. On je veľký bojovník, celoživotný. Verím, že to bude dobre. Popasuje sa s tým a dá to,“ dodáva Wanda.

Nestráca optimizmus

Samotný Andy si uvedomuje vážnosť situácie, no nestráca svoj povestný humor. Vo štvrtok začal s chemoterapiu, ktorú zatiaľ zvláda veľmi dobre. „Mohol by som ísť s vami na pivo, tak sa cítim. Chemoterapia trvá sedem dní. Po prvých dňoch to je juchu-juchu, ale môžem sa potom škriabať po stene,“ hovorí so smiechom Hryc a dodá: „Poviem to takto - a čo mám robiť? Na druhej strane, ale nie je krvi. Je dôležité, aby mali pre mňa dosť krvi. Ak je niekto v Košiciach alebo v Žiline, hocikde, a pôjde darovať krv, a povie, že je pre mňa, tak bude pre mňa. Budem vďačný. A ďakujem celému personálu kliniky, pracujú ako hodinky.“

Je to zhubné ochorenie krvi

Leukémia je zhubné ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej dreni k množeniu a hromadeniu bielych krviniek a hlavne ich nezrelých foriem. Tieto bunky postupne obsadzujú priestory v kostnej dreni a potláčajú normálnu krvotvorbu.

Ide o zriedkavú chorobu

Martin Mistrík, hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a transplantáciu krvotvorných buniek

- Akútna leukémia je druh leukémie, ktorý môže postupovať veľmi prudko, v priebehu dní až niekoľkých týždňov. Jej príčina nie je známa, avšak známe sú rizikové faktory, ktoré prispievajú k jej vzniku, napríklad chemické škodliviny, rádioaktívne žiarenie a veľmi zriedkavo sa zistí aj dedičná predispozícia. Je preto ťažké hovoriť o prevencii. Našťastie ide o zriedkavú chorobu. Ročne postihne len približne 4 až 5 nových prípadov na 100 000 obyvateľov.