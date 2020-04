Najnovšia aktualizácia analytikov: Pozrite si tri scenáre vývoja koronavírusu na Slovensku

Vrchol nákazy sa posunul na začiatok jesene a najviac nakazených v jeden deň bude 5 a pol tisíca ľudí.

To je najpravdepodobnejší scenár z analýzy, ktorú od vypuknutia pandémie aktualizuje pre ministerstvo zdravotníctva Inštitút zdravotnej politiky (IZP). Celkovo ukázali 3 rozličné modely vývoja ochorenia COVID-19. Opatrenia zaúčinkovali, koronavírus sa šíri na Slovensku pomalým tempom a krajina by sa mala teraz sústrediť na kritické skupiny obyvateľov, ako sú rómske osady či domovy seniorov.

Zdravotnícki analytici pripravili po doplnení súčasných dát tretiu verziu modelu šírenia nákazy. „Sociálne vylúčené komunity majú horší zdravotný stav, nedostatočné hygienické podmienky a zhoršený prístup k pitnej vode a zdravotným službám, nižšie povedomie o správnej hygiene a vyššiu hustotu obyvateľstva,“ cituje z analýzy IZP denník Sme. Vírus sa najmä v marginalizovaných skupinách šíri rýchlejším tempom ako vo zvyšku populácie, kde sa podarilo znížiť jeho reprodukčné číslo.

Podľa analytikov sme sa na Slovensku dostali na číslo 0,8, čo v praxi znamená, že jeden človek v priemere nakazí menej ako jedného ďalšieho človeka. Tieto čísla posúvajú vrchol pandémie na 13. septembra a infikovať by sa malo zhruba 5 580 ľudí. V kritickom stave bude pľúcnu ventiláciu v tomto čase potrebovať 73 pacientov, čo by malo naše zdravotníctvo zvládnuť - momentálne máme 450 ventilátorov a ďalších 485 je objednaných.

Z materiálu tiež vyplýva, že lockdown, ktoré navrhoval premiér Matovič, by sa minul požadovanému účinku. Aj pri výraznej izolácii seniorov by sa epidemiologická krivka sploštila len mierne a viac pomôžu cielené opatrenia v domovoch sociálnych služieb. Štát by mal teraz pristúpiť k postupnému návratu do normálneho režimu. „Potreba uvoľňovať nevychádza len zo psychologických alebo ekonomických dôvodov, ale aj z toho, že viaceré opatrenia spôsobujú obmedzenie dostupnosti plánovanej zdravotnej starostlivosti,“ tvrdí IZP.

Scenáre vývoja Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

1. scenár (najpravdepodobnejší)

Vrchol nastane v septembri, reprodukčná rýchlosť (RO) bude 0,8. Odporúčajú zachovať opatrenia v rómskych komunitách.

2. scenár (konzervatívny)

RO vírusu má hodnotu 1,1. Zohľadňuje rýchlejšie šírenie vírusu v rámci marginalizovaných komunít.

3. scenár (najoptimistickejší)

Táto verzia neberie do úvahy zvýšené riziko nákazy v osadách.