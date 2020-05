V čase korona krízy svitla nádej pre útulkáčov: Adopcie psíkov lámu rekordy

O opustené psíky, ktoré skončili v útulkoch, je zrazu obrovský záujem.

Adoptovať si ich chcú najmä rodiny s deťmi, ktoré sa bez školy už dlhé týždne nudia zavreté doma. Veľký záujem o adopcie psíkov registrujú v útulku Slobody zvierat v Bratislave. „Od polovice marca, keď vypukla korona kríza, si ľudia adoptovali 50 psov. To je v histórii nášho útulku úplný rekord,“ tvrdí šéfka útulku Pavla Dugovičová.

„Veľmi príjemne nás to prekvapilo. Len dúfame, že po tomto všetkom nenastane situácia, že ľudia začnú adoptované psíky vracať späť do útulku. Zatiaľ máme z tých adopcií dobrý pocit.“ Podľa Dugovičovej mnohí záujemcovia odkladali rozhodnutie adoptovať si psíka a teraz, keď sú doma aj deti aj dospelí, sa rozhodli, že idú do toho.

„Väčšinou sú to rodiny s deťmi alebo mladí aktívni ľudia, ktorí majú teraz home office. Ľudia hľadajú rozptýlenie... Samozrejme, že im vysvetľujeme, že home office nebudú mať donekonečna a musia si byť vedomí, že o psíka sa treba starať aj potom,“ zdôrazňuje predsedníčka Slobody zvierat. Niektoré psíky skončili aj v tzv. dočasnej opatere - ide o zvieratá, ktoré už majú prisľúbenú adopciu v zahraničí, najmä v Nemecku, ale pre zatvorené hranice zostali ešte na Slovensku.

Rovnaký trend hlásia aj z útulku OZ Pes v núdzi v Sielnici pri Zvolene. „Za uplynulý mesiac sme mali 19 adopcií. Minulý rok to bolo v priemere 6 psíkov za mesiac, takže je to veľký rozdiel,“ hovorí Dominika Michaláková z občianskeho združenia. „Veríme, že zo strany rodín, ktoré si teraz psíka adoptovali, nejde len o chvíľkový výmysel. Ľuďom vysvetľujeme, že mať psa, to nie je iba veľká radosť, ale aj zodpovednosť.“

„Veľmi veľa ľudí nás oslovilo so záujmom o psíka, najmä v tejto situácii sme sa s budúcimi majiteľmi dopredu veľa rozprávali, aby to naozaj nebol len rozmar na vyplnenie voľných chvíľ. Snažili sme sa prediskutovať veci, ako bude život vyzerať po všetkých karanténnych opatreniach, upozorniť na to, že takáto situácia, snáď, nebude večne. Všetci, ktorí si od nás psíka odniesli, brali situáciu veľmi zodpovedne,“ potvrdzuje tiež Jana Kokavcová z útulku OZ Tuláčik v Brezne.

Zahnať stres a nudu z korona krízy ľuďom nepomáhajú len psy. Aj zvieracie obchody si teraz prídu na svoje. Ako nám potvrdili v bratislavskej predajni Zoodom, obrovský záujem je najmä o králiky, škrečky a morčatá. Teda zvieratká, o ktoré sa dokážu postarať aj menšie deti.

Verím, že to spolu zvládneme - Simona (24) a sučka Annie (2)

Zobrať si psa z bratislavského útulku sa rozhodla aj študentka Simona, ktorej pri výbere pomáhala kamarátka Dáša. Zapáčila sa jej milá, stredne veľká sučka Annie. „Najprv som ju mala doma na dva týždne, aby som zistila, akú má povahu, či nám to spolu bude fungovať. A dnes som si ju prišla ofi ciálne adoptovať. Je dominantnejšia, ale verím, že to spolu zvládneme,“ usmieva sa Simona (vľavo), pre ktorú je Annie prvý pes v jej živote. „Začala som bývať sama a dospela som k rozhodnutiu, že by bolo fajn mať zvieracieho kamaráta. A rozhodla som sa pre psíka z útulku,“ dodáva.