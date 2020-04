Posledný okres Slovenska bez nakazeného: Čomu vďačia za odolnosť voči vírusu?

Okres na severovýchode je výnimočný vrámci celého Slovenska. V regióne Medzilaboriec zatiaľ nezaznamenali ani jediného pacienta pozitívneho na koronavírus.

V súčasnej situácii to pôsobí takmer ako zázrak. Medzilaborce dlhé roky ekonomicky doplácali na svoju pomerne odľahlú polohu v rámci Slovenska. Teraz sa však odľahlosť ukázala ako výhoda. Úlohu v odolnosti proti vírusu však môžu zohrávať aj iné dôvody. „Možno je to tým, že u nás žije veľké množstvo veriacich ľudí, ktorí sa modlia, aby sme zostali zdraví,“ usmieva sa primátor mesta Vladislav Višňovský. Vie však pomenovať aj prozaickejšie faktory.

„Myslím, že naši obyvatelia sú veľmi disciplinovaní, dodržiavajú pokyny, dbajú na hygienické predpisy, veľmi nechodievajú von, čo veľmi oceňujem. Len tak môžeme spoločne bojovať proti tejto pliage,“ pripomína prvý muž mesta so 7 000 obyvateľmi, pričom v celom okrese žije iba 12 000 ľudí. Aj to podľa neho zohráva určitú úlohu. Navyše ľudia z regiónu nežijú v koncentrovaných komunitách, lebo veľa obyvateľov má rodinný dom. Bytoviek je v Medzilaborciach minimum. V súčasnosti je plusom aj to, čo inak býva dôvodom na náreky.

Región patrí k chudobnejším. „Do zahraničia preto chodieva málokto a už takmer vôbec do krajín, kde sa koronavírus rozšíril najviac. Ak naši ľudia cestujú, tak predovšetkým na západ Slovenska alebo do Česka za prácou,“ podotkol V. Višňovský. Podľa neho má na odolnosti zásluhu aj mesto. „Pravidelne dezinfikujeme verejné priestranstvá a najohrozenejším skupinám rozdávame ochranné prostriedky,“ pripomenul primátor, ktorý pripúšťa aj to, že sa situácia vyvinula v prospech Medzilaborčanov len šťastnou zhodou okolností.

Podobný názor má aj okresný hygienik z Humenného Miroslav Veliký: „Podľa mňa je najhlavnejším dôvodom nízky počet obyvateľstva. Sme však radi, že v Medzilaborciach je takáto situácia. Musím však pripomenúť, že čo platí dnes, nemusí byť zajtra pravda. Ľudia by si preto naďalej mali dávať pozor a dodržiavať všetky dôležité zásady ochrany pred vírusom.“

Prečo u vás nie je nikto pozitívny na COVID-19?

Sergej Petrovaj (64)

Myslím si, že ľudia od nás menej cestujú. Ja nie som výnimka. To je podľa mňa hlavný dôvod.

Stanislav Tokár (66)

My sme tu na konci sveta. Takmer nikto sem nechodieva. Nič tu nie je, ani robota. To je podľa mňa hlavný dôvod.

Pavol Čavojský (68)

Naši ľudia sú veľmi zodpovední. Chránia sa a počúvajú rady epidemiológov.