Anna putovala z rakúskeho Ischgla rovno do karantény: Nepustili ma ani po 2 negatívnych testoch!

Anna (26) z Liptovskej Tepličky prežíva hotovú nočnú moru. Už 25 dní je ako repatriantka zatvorená v štátnej karanténe v bratislavskej Rači, odkiaľ ju nechcú pustiť.

Anna (26) docestovala na hranice 31. marca a boli to jej posledné chvíle na slobode. Odvtedy je nepretržite zatvorená v štátnej karanténe v bratislavskej Rači. Mladá Slovenka tam nakrútila video, v ktorom opisuje, ako sa výsledky jej testov na koronavírus neustále menia.

Rozporné výsledky testov

Problémom je, že testy na koronavírus jej zakaždým ukazujú iné výsledky. Líšia sa totiž výsledky od súkromnej firmy Medirex a od štátneho laboratória. A tak sa stáva, že keď sa teší, že priestory karantény konečne opustí, príde nečakaná rana.

Anna, ktorá od novembra pracovala v rakúskom lyžiarskom stredisku Ischgl ako čašníčka, priznáva, že to už psychicky nezvláda. „Ako je to možné, že som bola s kolegom 4. apríla otestovaná a naše výsledky boli pozitívne. Testovali nás potom 18. apríla a naše testy vyšli obidvom negatívne,“ priznáva Anna. Po druhých testoch sa tešili, že ich pobyt v karanténe sa pomaly kráti, no prišiel šok. „Chcela by som vedieť, ako sa mohlo stať, že po kontrolných testoch, ktoré sa robili do 48 hodín od negatívneho výsledku, je môj kolega zase pozitívny a ja som negatívna,“ zúfa si Anna, ktorá tak musí ešte ostať v karanténe.

Majú jej opäť robiť kontrolné testy, pretože bola v kontakte s nakazeným. Ako však hovorí, dve ďalšie kolegyne boli tiež v kontakte s tým istým nakazeným a sú už dávno doma. Anna má toho dosť a hovorí, že je vo veľmi zlom psychickom stave. Jediné, po čom túži, je ísť domov. Jej situácia sa mení doslova zo dňa na deň. „Včera nám povedali, že sa budú snažiť prepustiť nás do nedele do domácej karantény, ale nie je to isté,“ hovorí s nádejou v hlase Anna a pokračuje. „Takže nevieme, či je to pravda, aj keď mi to povedal policajt. Že sa mám tešiť... Tak som mu povedala, že kým to nebude čierne na bielom, neuverím tomu.“