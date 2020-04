Rozmyslite si to! Nemecký Inštitút Roberta Kocha varoval pred uvoľňovaním obmedzení

Hlavný nemecký orgán na kontrolu chorôb Inštitút Roberta Kocha (RKI) v piatok varoval pred ďalším uvoľňovaním obmedzení zavedených s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom denník The Guardian.

Viceprezident RKI Lars Schaade na tlačovom brífingu, ktorý sa koná dvakrát za týždeň, uviedol, že epidemiologická situácia je príliš nestabilná na to, aby sa pristúpilo k ďalšiemu zmierňovaniu opatrení. Tento týždeň sa znova otvorili menšie obchody a po mesiaci prísnych obmedzení sa do škôl vrátili aj niektorí žiaci.

Podľa Schaadeho by Nemecko malo ďalšie uvoľnenia zvažovať až po tom, ako počet denných potvrdených prípadov klesne na niekoľko stoviek. V súčasnosti v krajine každodenne bežne pribudne viac než 2 000 nových prípadov.

Nemecko podľa údajov RKI eviduje doteraz 150 383 nakazených - v piatok ich pribudlo 2 337. V dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo už 5 321 osôb. Centrálne zhromažďovanie dát RKI je však oneskorené a zo štatistík jednotlivých spolkových krajín vyplýva, že nakazených by mohlo byť o viac než 3 000 v porovnaní s údajmi RKI. Takisto je možné, že takmer o 300 je vyšší aj počet úmrtí.

Reprodukčné číslo vírusu (R0) udávajúce, koľko zdravých ľudí sa nakazí od jedného chorého, je v súčasnosti v Nemecku 0,9. To znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí jednu ďalšiu osobu. Pred týždňom bolo pritom R0 ešte nižšie (0,7).

Schaade uviedol, že zachovanie obmedzení je nevyhnutné, pretože na to, aby bolo možné ochorenie COVID-19 udržať pod kontrolou, musia byť zdravotnícke orgány v celej krajine schopné identifikovať každý prípad a takisto zistiť, s kým bol daný človek v kontakte, aby mohli byť tieto osoby okamžite umiestnené do izolácie. Ak bude počet nových infekcií narastať príliš rýchlo, proces monitorovania sa stane príliš náročný a situácia by sa mohla rýchlo vymknúť spod kontroly, dodal Schaade.

"Ak sú uvoľnenia (obmedzení), sú aj nakazení. Potom sme znova rýchlo v bode, keď to už nemôžme kontrolovať. Videli sme to v iných krajinách," varoval.

Na rozdiel od Talianska, Francúzska či Španielska sa doteraz v Nemecku neobjavili dôkazy, že by v krajine bola vyššia celková miera úmrtí, než je ich priemerný počet v tejto časti roka. Dôvodom je podľa RKI to, že Nemecko dokáže prípady nákazy zachytiť skoro, vo veľkej miere vďaka testovaniu, a spomaliť tak šírenie vírusu. Starostlivosť o mnohých pacientov s koronavírusom tak bola efektívna a nemala negatívny dosah na schopnosť nemocníc postarať sa aj o iných pacientov.

Schaade poznamenal, že je paradoxom, že sú momentálne spochybňované opatrenia, ktorých zavedenie sa ukázalo byť úspešné a prinieslo výsledky.