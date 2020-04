Po tom, čo sa dialo v posledných dňoch, už nemôžu mlčať: Výzvu ministerstva by si mali zobrať k srdcu všetci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzýva ľudí, aby sa v prírode správali ohľaduplnejšie. Uviedol to Daniel Hrežík z MPRV SR.

Upozornil, že príroda je domovom voľne žijúcej zveri, kde sme len hostia a mali by sme sa tak aj správať. Na poliach a lúkach sa na jar rodia mláďaťa, hniezdi vtáctvo a rastie úroda. Zvýšený počet neohľaduplných ľudí v prírode však spôsobuje značné škody a smrť voľne žijúcej zveri.

"Príroda je dar, ktorý by mal mať pre nás tu najvyššiu cenu. To, ako sa k nej správame, je zrkadlom našich hodnôt k životu a pobyt v nej by mal byť tým najkrajším, ale aj najpokojnejším relaxom. Prosím preto obyvateľov, aby sa k prírode správali s láskou a rešpektom tak, aby ostala krásna a čistá aj pre ďalšie generácie," uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).

V posledných dňoch sa podľa Hrežíkových slov výrazne zvýšil pohyb ľudí v prírode. Je to pochopiteľné, príroda je krásna, je skvelé počasie a vzhľadom na opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom, v prírode hľadajú mnohí útočisko a bezpečie.

Agrorezort podľa Hrežíka však registruje viaceré prípady útokov psov na voľné žijúcu zver, ktoré skončili pre zver tragicky. Beh zo strachu o svoj život môže v týchto dňoch stáť srnu, ktorá je aktuálne v poslednom štádiu gravidity život, prinajmenšom predčasný pôrod, ktorý jej potomstvo nemá šancu prežiť.

Upozornil, že ak napríklad samica vtáctva zo strachu na dlhší čas opustí svoje hniezdo, vajíčka môžu ochladnúť až tak, že z jej potomstva už nič nebude. Zvyšuje sa aj porušovanie vjazdu motorových vozidiel do prírody a vidieť aj väčšie množstvo vyhodených odpadkov v prírode. Aj poľnohospodári evidujú poškodenú úrodu v dôsledku prechodu turistov a motorových prostriedkov priamo cez plodiny.

MPRV SR preto podľa Hrežíka prosí ľudí, aby sa k prírode správali dôstojne a nepoškodzovali ju svojím správaním. "V prírode po sebe nenechávajte odpadky, ak môžete, pozbierajte aj odpadky po nezodpovedných návštevníkoch. Do lesa a na polia nechodievajte autom, štvorkolkou, ani motorkou. Nedovoľte svojim psom naháňať a štvať divú zver a buďte v lese potichu."

Agrorezot podľa Hrežíka zároveň upozornil, aby sa ľudia v žiadnom prípade nedotýkali nájdených mláďat, nie sú opustené, ich mama buď zháňa potravu, alebo pred ľuďmi utiekla a vráti sa keď odídu. Ak na nich ucíti ľudský pach, mláďa pravdepodobne opustí a samé nemá šancu prežiť.

Hrežík dodal, že bezohľadnosťou niektorých návštevníkov prírody dochádza k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o poľovníctve, zákona o lesoch a zákona o veterinárnej starostlivosti.