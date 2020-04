Matovič: Plán postupného otvárania prevádzok by sa nemusel napĺňať naraz na celom Slovensku

Plán postupného otvárania prevádzok na Slovensku by sa mohol napĺňať regionálne podľa toho, ako sa počet ľudí nakazených koronavírusom vyvíja v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Po stretnutí s členmi ekonomického krízového štábu to na tlačovej besede uviedol premiér Igor Matovič. "Otázka je, či môžeme zúžiť pohľad z celoslovenského napríklad na jednotlivé okresy," povedal. Podľa Matoviča by tak nebolo jedno kritérium pre otváranie prevádzok z hľadiska počtu nových prípadov spoločné pre celé Slovensko, ale stanovilo by sa kritérium počtu nových prípadov pre jednotlivý okres. "Ak by sa tomu okresu darilo, potom by prechádzal do ďalšieho štádia otvárania ďalších prevádzok alebo uvoľňovania hygienických štandardov," tvrdí premiér. Ak by sa, naopak, niektorému okresu z hľadiska počtu nových nakazených ľudí nedarilo, tak by prevádzky podľa Matoviča v tomto okrese zostali zatvorené.

Podľa ekonóma Jána Tótha sa debata viedla o tom, či je možné k súčasnému rozhodnutiu, kedy prípadné otváranie prevádzok pribrzdiť, pridať aj regionálny pohľad. "Ak by nastala situácia, že budú pribúdať prípady regionálne koncentrované, či by sa mohlo toto brať do úvahy," povedal. Ak by podľa neho niektoré regióny Slovenska boli z hľadiska vývoja počtu ľudí nakazených koronavírusom problematickejšie ako iné, v týchto častiach Slovenska by sa mohli niektoré fázy postupného otvárania prevádzok spomaliť. "Napríklad otváranie škôl, škôlok, reštaurácií by v takých regiónoch nenastalo, ale, naopak, zvyšok Slovenska by kvôli tomu netrpel a vo zvyšku Slovenska by mohlo otváranie ekonomiky naďalej pokračovať tak, ako bolo plánované," povedal. Ekonómovia sa tak podľa Tótha prihovárajú za takýto regionálny pohľad z hľadiska postupného otvárania prevádzok na Slovensku.