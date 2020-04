V moslimskom svete sa začal pôstny mesiac ramadán: Mešity sú pre koronavírus zatvorené

Pre približne 1,6 miliardy moslimov na celom svete sa v piatok začal posvätný pôstny mesiac ramadán.

Vzhľadom na karanténne opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou sú však mešity v mnohých krajinách zatvorené a zakázané je aj zhromažďovanie sa na verejnosti. "Bolí ma, že začíname tento mesiac za okolností, ktoré nám zabraňujú modliť sa spolu v mešitách," uviedol saudskoarabský kráľ Salmán vo vyhlásení citovanom tlačovou agentúrou DPA. Panovník v ňom zároveň ocenil zdravotníckych pracovníkov i bezpečnostné zložky a poďakoval sa im za "skvelú prácu". V Saudskej Arábii ležia Mekka a Medina, dve najposvätnejšie miesta islamu.

Väčšina arabských krajín vrátane Kuvajtu, Kataru, Tuniska, Libanonu, Egypta, Spojených arabských emirátov (SAE) a sunnitskej moslimskej menšiny v Iraku taktiež ohlásila, že ramadán sa začal v piatok - teda štvrtkovým západom slnka. Začiatok i koniec islamských mesiacov sa určuje na základe zhliadnutia mesačného novu. Omán oznámil, že polmesiac ešte nebol spozorovaný, takže ramadán sa v tomto sultanáte začne až v sobotu, čiže piatkovým západom slnka.

Vo väčšine blízkovýchodných krajín so silným moslimským vplyvom je zavedený prísny zákaz nočného vychádzania a rodinných návštev v súlade s požiadavkami odstupu medzi ľuďmi; týka sa to napríklad Egypta, SAE, Tuniska či Maroka. Počas ramadánu sa moslimovia musia od brieždenia do súmraku zdržať jedenia, pitia a fajčenia. Pobožní moslimovia tiež vykonávajú špeciálne večerné modlitby známe ako taráwíh, hoci tohto roku sa nebudú môcť uskutočniť v mešitách.