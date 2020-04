Vystrašení východniari: Triasli sa nám postele, srdcia nám išli vyskočiť od strachu! Dávid poslal VIDEO ako dôkaz

Pokojný spánok narušilo silné zemetrasenie! Množstvo zmätených Slovákov sa v piatok zobudilo do situácie, akú možno vidieť skôr z filmov, než zažiť na našom území.

Východ Slovenska v noci na piatok pred druhou hodinou zasiahlo zemetrasenie. Obyvatelia Michaloviec a okolia sa prebudili na to, ako sa im chvejú postele či iné predmety. "Epicentrum zemetrasenia o sile 3,5 magnitúdy bolo v blízkosti obce Tušická Nová Ves, ktorá je vzdialená od miest Sečovce a Michalovce len zopár kilometrov. Otrasy boli v hĺbke asi 20 km. Zemetrasenie s takou silou je už relatívne silné, hlavne na Slovensko. Najviac ho pocítili obyvatelia obce Tušická Nová Ves, okolitých obcí a mesta Michalovce," píše na svojej stránke imeteo.

Opisy hrozivej noci zaslali do redakcie Nového Času viacerí ľudia z východu. Po príchode do práce čakal Dávida pracujúceho na benzínke hrozivý záznam, ktorý zachytil zemetrasenie. Hoci to postrehol až v práci, iní také šťastie nemali. "Bolo to niečo strašné ....kto nezažil, nepochopí ....ja som bola práve hore ...dávala som papať malému, vtom to prišlo, hukot strašný a všetko sa začalo triasť ....ja som celú noc nespala," opísala svoj zážitok na sociálnej sieti Tamara.

"Aj ja sa z toho ešte teraz nemôžem spamätať," dopĺňa ju čitateľka Maja. "Zatriasla so mnou posteľ, som myslela, že mi srdce vyskočí od strachu," napísala Renáta zo Závadky. "My sme v Michalovciach to neskutočne cítili. Zobudili sme sa na to, že sa s nami trasie a chodí hore-dole posteľ, hrozný hluk bol. Asi tak 30 sekúnd to trvalo. Popraskali nám steny a mysleli sme, že padne bytovka," znie strašný opis zemetrasenia od Mirky z Michaloviec.

"Nikdy viac ten pocit už nechcem zažiť, dodáva ďalšia čitateľka. Reakcie ľudí, ktorí situáciu zažili, tak dementujú posmešky ostatných o pohybe tektonických platní a tom, že na Slovensku to nie je nič. Ako však uvádzajú meteorológovia, pre oblasť Slovenska ide o silné otrasy."Veľmi zlý pocit, myslela som, že kamene padajú, tak triaslo so skriňou," uzatvára reakcie na situáciu Vierka.