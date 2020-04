Česko zavádza nové opatrenie: Pendleri budú musieť splniť túto podmienku!

Pendleri, na ktorých sa nevzťahujú súčasné výnimky, budú môcť podľa zdrojov ČTK z rokovania vlády prechádzať denne cez hranice za prácou len v prípade, že si každých 14 dní zaistia test na koronavírus, najlepšie cez zamestnávateľa.

Týka sa to pracovníkov, ktorí doteraz museli zostávať za hranicami dlhšie, a potom ich čakala karanténa. Výnimky pre pracovníkov v zdravotníckych a sociálnych službách zostanú zachované.

Vláda podľa vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) o zmene, ktorú avizoval predseda ústredného krízového štábu Jan Hamáček (ČSSD) zo začiatku týždňa, rozhodla popoludní. Chce ju ale prezentovať po skončení rokovaní.

Obmedzenie vláda zaviedla 26. marca kvôli šíreniu nového typu koronavírusu, niekoľkokrát pritom zmenila podmienky pre vycestovanie za prácou. Potom, čo sa podarilo epidémiu dostať pod kontrolu, chce kabinet postupne obmedzenia uvoľňovať.

Ústredný krízový štáb v pondelok avizoval, že navrhne, aby cezhraniční pracovníci, tzv. pendleri, a ľudia cestujúci do Česka za obchodnými aktivitami na menej ako tri dni nemuseli po príchode do krajiny ísť na dva týždne do karantény, ak sa preukážu negatívnym testom na COVID- 19. Uvoľnenie by podľa neho mohlo začať platiť od 27. apríla.

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 zaviedlo pre svojich pendlerov aj Slovensko. Požaduje, aby test nebol starší ako 48 hodín, čo je pre Čechov komplikované.

Ústredný krízový štáb navrhoval režim uvoľniť viac tak, aby preventívnu karanténu pendlerov bolo možné nahradiť potvrdením o negatívnom výsledku testu na koronavírus už pred dvoma týždňami. Návrh však kabinet neprijal, nesúhlasilo s ním ministerstvo zdravotníctva.