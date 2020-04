Deti sa vrátia do škôl: Takto bude prebiehať uvoľňovanie reštrikcií vo Francúzsku

Francúzsko za posledných 24 hodín zaznamenalo 516 ďalších úmrtí v dôsledku choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Celkový počet obetí epidémie tak vo Francúzsku od jej vypuknutia začiatkom marca stúpol na 21 856.

Počet pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti však naďalej klesá, a to už dva týždne, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zdravotníctva, ktoré citovala agentúra AFP.

Väčšina nahlásených obetí (13 547) sú pacienti nemocníc, zvyšok úmrtí zaznamenali v domovoch dôchodcov a iných zariadeniach s opatrovateľskou službou.

Francúzsko, kde pre obyvateľov od polovice marca platia prísne obmedzenia na pohyb mimo svojho bytu či domu, by malo po 11. máji postupne začať s uvoľňovaním reštrikcií. Ich presné načasovanie oznámi vláda zrejme na budúci utorok.

Elyzejský palác vo štvrtok naznačil, že uvoľňovanie reštrikcií slobody pohybu a podnikania bude vychádzať z aktuálnej situácie v tom-ktorom regióne a bude pripravené v súčinnosti so starostami a primátormi.

Návrat do škôl sa začne 11. mája, pričom ako prvé by sa mali začať učiť deti najnižších ročníkov a deti s poruchami učenia, pričom však návrat žiakov a študentov do školy nebude povinný, ale bude závisieť od rozhodnutia rodičov.

Pozitívne správy z Francúzska: Počet pacientov na oddeleniach JIS mierne klesá

Zdroje z Elyzejského paláca tiež naznačili, že nosenie ochranných rúšok alebo masiek na tvári vo verejnej doprave by mohlo byť vo Francúzsku povinné. Chirurgickými maskami a ochrannými maskami FFP2 by však mali byť vybavení v prvom rade lekári a zdravotníci, dodal palác.