Futbalový Slovan v tom má jasno: Sezónu chceme dohrať!

V tábore úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava privítali otvorenie vonkajších športovísk, vďaka ktorému sa hráči po týždňoch individuálnej prípravy môžu znova zapojiť do spoločného tréningového procesu.

Mužstvo trénera Jána Kozáka ml. bude v dôsledku pandémie koronavírusu trénovať na základe manuálu od Únie ligových klubov (ÚLK).

Riadiaci orgán Fortuna ligy v stredu večer kontaktoval jednotlivé kluby najvyššej súťaže a zaslal im manuál, na základe ktorého môžu mužstvá pristúpiť k skupinovému tréningu. Kluby musia dodržiavať striktné odporúčania hlavného hygienika SR Jána Mikasa a manažéra zdravotnej starostlivosti SFZ Pavla Maloviča. Manuál na obnovenie tréningov vznikol aj po konzultácii s Asociáciou európskych líg. V praxi to znamená, že účastníci Fortuna ligy môžu spoločne trénovať.

"Privítali sme túto informáciu. Budeme trénovať aj v skupinách pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení a prevencie. Hráči dostali jasné pokyny, ktorými sa musia riadiť aj v súkromnom živote, aby sme minimalizovali akékoľvek riziko nákazy u nich alebo rodinných príslušníkov. Kluboví lekári sledujú aktuálnu situáciu, dávajú hráčom rôzne odporúčania a monitorujú zdravotný stav hráčov a realizačného tímu," uviedol pre klubový web športový riaditeľ ŠK Slovan Richard Trutz. Doplnil, že zahraniční hráči v kádri zostali počas pandémie v Bratislave: "Túto tému sme ani nemuseli riešiť. Hráči nás neoslovili s tým, že by chceli v tomto období vycestovať zo Slovenska, v Bratislave navyše žijú spolu s rodinami. Sú nastavení tak, že chcú dohrať ligovú súťaž."

Belasí sa v rámci spoločných tréningov budú riadiť pravidlami z ligového manuálu tak, aby dodržali najvyššiu možnú mieru bezpečnosti. "Hráči absolvujú aj rôzne testy, kde budeme zisťovať úroveň kondičnej pripravenosti, aby boli čo najrýchlejšie schopní vrátiť sa do klasického tréningového a neskôr aj zápasového rytmu. Náš postoj je jednoznačný – ak to zdravie a situácia na Slovensku umožní, chceme dohrať súťaž. Sme prví po základnej časti, no chceme sa vyhnúť akýmkoľvek špekuláciám o predčasnom ukončení či vyhodnotení sezóny. Budeme konštruktívnymi partnermi pri hľadaní riešení ako vyjsť z tejto neľahkej situácie s čo najmenšími škodami pre ligu a slovenský futbal," konštatoval Trutz.

Funkcionár Slovana objasnil aj situáciu s dohratím aktuálneho ročníka súťaže, v ktorej zostáva odohrať kompletnú desaťkolovú nadstavbovú časť. "UEFA predstavila návrh termínov, kedy by sa mohli začať kvalifikácie na novú edíciu európskych pohárov. Aj z tohto pohľadu má zmysel dohrať túto sezónu, aby sme následne boli po dlhom zápasovom výpadku aspoň sčasti pripravení na Európu. Myslíme si, že predčasné ukončenie sezóny nie je tým správnym riešením aj v kontexte európskeho futbalu. Z pohľadu minimalizácie športových či ekonomických škôd je lepšie hľadať riešenia ako dohrať ročník 2019/20."