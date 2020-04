Zmena plánov! Česko zrýchľuje otváranie ďalších obchodov, koniec trápenia je na dosah

Česko zrýchli plán uvoľňovania obmedzení týkajúcich sa pandémie nového koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok minister priemyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, informoval spravodajský portál Novinky.cz.

"Čakali sme na vyhodnotenie veľkonočných sviatkov a rozhodli sme sa pre tento scenár," povedal Havlíček s tým, že údaje o počte nakazených sú za uplynulé dni priaznivé.

Od pondelka 27. apríla budú smieť otvoriť obchody s rozlohou až do 2500 metrov štvorcových, ktoré nie sú v nákupných centrách. Predajne sa pritom pôvodne mali otvárať len postupne - najprv tie do 200 metrov štvorcových a ďalšie do 1000 metrov štvorcových mali byť otvárané priebežne až od júna. Otvoria sa aj vonkajšie priestory v zoologických záhradách, fitness centrá či autoškoly.

Skoršie otvorenie - 11. mája namiesto 25. mája - čaká aj záhrady reštaurácií, kaderníctva, múzeá a galérie. Od 20. apríla sa môžu konať svadby s účasťou do desať osôb, od 27. apríla sa budú môcť konať bohoslužby s účasťou do 15 osôb.

Pôvodný časový harmonogram zmierňovania opatrení sa posunie približne o 14 dní - namiesto 8. júna by sa tak mali ukončiť 25. mája. Vtedy by boli znova úplne sprístupnené aj ubytovacie zariadenia a nastalo by i uvoľňovanie v oblasti usporadúvania spoločenských a kultúrnych podujatí.

Pražský mestský súd medzitým vo štvrtok zrušil s účinnosťou od 27. apríla štyri opatrenia ministerstva zdravotníctva. Konkrétne ide o opatrenie z 26. marca a 17. apríla, ktoré sa týkajú obmedzenia maloobchodného predaja, a opatrení z 23. marca a 15. apríla, obmedzujúcich voľný pohyb osôb, informuje spravodajský kanál ČT24. Súdny senát tak vyhovel žalobe experta na zdravotnícke právo Ondřeja Dostála, ktorý tieto opatrenia kritizoval ako svojvoľné, chaotické a nezrozumiteľné. Rozhodnutie je právoplatné, vláda má teraz do 27. apríla čas, aby ich prijala v zákonnej forme, teda ako krízové.