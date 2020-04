Lydia je jednou z dobrovoľníkov, na ktorých testujú vakcínu proti COVID-19: Tohto sa obávam najviac

Dobrovoľne sa zúčastňuje veľkého projektu, ktorý môže ľudstvo vyslobodiť z pandémie.

Britka Lydia Guthrie je jednou z 500 dobrovoľníkov, ktorí sa podujali zúčastniť sa veľkého projektu Oxfordskej univerzity. Práve na nich budú odborníci testovať novú vakcínu, ktorá by mala pomôcť v boji s ochorením COVID-19, informuje britská spravodajská stanica BBC.

Vedci tvrdia, že výsledky pokusu, ktorý odštartovali vo štvrtok, im prinesú cenné informácie o tom, či je vakcína bezpečná a či je schopná v očkovanom človeku vytvoriť imunitu voči ochoreniu, ktoré spôsobuje nový typ koronavírusu. Lydia, ktorej takisto podajú pokusnú vakcínu a budú sledovať jej dopady na ľudské telo, tvrdí, že účasť v tomto experimente je pre ňu privilégiom. "Mala som silné nutkanie toho, že by som chcela aspoň malým podielom prispieť k výskumu vakcíny," uviedla Lydia, ktorá zareagovala na ponuku, ktorú si všimla na sociálnej sieti Twitter.

Odvážna Britka dodala, že by musela byť šialená, keby nemala žiadne obavy, no tvrdí, že lekári sú opatrní, snažia sa zmierňovať akékoľvek riziká a na každý krok im musí dať pacient svoj súhlas. Matka dvoch detí tvrdí, že dostane buď novú vakcínu, ktorú testujú alebo vakcínu proti meningitíde. "Pochopila som to tak, že po očkovaní nás pustia domov, do normálneho života v súlade s aktuálnymi usmerneniami vlády. Požiadali nás, aby sme si po celý ten čas písali denník o tom, ako naše telo na vakcínu reaguje a aké budú potenciálne symptómy," cituje ju denník Daily Mirror. Na záver Lydia dodala, že je trocha nervózna, čoho sa však obáva sú, paradoxne, ihly zo striekačiek, pretože ich nemá rada.