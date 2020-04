Odklepol mu to aj sudca Špecializovaného trestného súdu: Kajetán Kičura ide do väzby

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pracoviska v Banskej Bystrici vo štvrtok rozhodol o vzatí do väzby Kajetána Kičuru, ktorého v utorok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie „Rezervy“.

Bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv SR (ŠHSR) obvinil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Dôvodom väzobného stíhania je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

Sudca pre prípravné konanie skonštatoval, že v tomto štádiu konania nie je preukázané, ani vo forme dôvodného podozrenia, že by sa obvinený Kajetán Kičura dopustil korupčného konania. „Dôvodom väzby, ako aj trestného stíhania, je výlučne tá skutočnosť, že na jeho žiadosť iná osoba pozmenila zmluvu o pôžičke staršieho dáta z roku 2016,“ dodala hovorkyňa.

Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy" vzniesla v utorok 21. apríla obvinenia voči bývalému šéfovi SŠHR SR za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Vzhľadom na to, že Kajetán Kičura je sudcom s prerušeným výkonom funkcie, rozhodoval o súhlase s väzbou Ústavný súd SR v Košiciach. Ten v stredu 22. apríla dal súhlas na jeho vzatie do väzby a následne Úrad špeciálnej prokuratúry doručil sudcovi pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Banská Bystrica návrh na vzatie obvineného do väzby.

Kajetán Kičura ešte v druhej polovici marca v súvislosti s uzatvorenými zmluvami na dodávku zdravotníckych pomôcok vypovedal na NAKA. Zároveň odmietol obviňovanie z korupčného správania v súvislosti s nákupom rýchlotestov na koronavírus aj s nákupom dvoch bytov v centre Bratislavy jeho synom.