Pridáva sa aj Chorvátsko: Od budúceho týždňa začnú uvoľňovať obmedzenia

Chorvátsko chce začať postupne uvoľňovať obmedzenia v boji proti pandémii nového koronavírusu, ktoré zaviedlo v marci. Od budúceho pondelka bude môcť opäť otvoriť svoje prevádzky väčšina obchodov v krajine a znova začne fungovať aj mestská hromadná doprava.

Informoval o tom vo štvrtok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, píše agentúra APA. Od budúceho týždňa sa otvoria všetky obchody okrem tých, ktoré sú v nákupných centrách, vrátane krajčírstiev a opravovní obuvi. Sprístupnené budú takisto knižnice, antikvariáty, múzeá a galérie. Povolené budú tiež tréningy pre profesionálnych a vrcholových športovcov. Doposiaľ boli zatvorené všetky obchody okrem potravín, lekární a čerpacích staníc.

Ak bude prvá fáza uvoľňovania opatrení úspešná, resp. ak nedôjde k zhoršeniu epidemiologickej situácie, tak by sa mohli 4. mája otvoriť aj kaderníctva a salóny krásy. Náboženské zhromaždenia budú povolené od 2. mája.

Pri dodržiavaní povinného odstupu by sa mali následne 11. mája povoliť zhromaždenia do desať osôb. V tomto termíne by sa znova otvorili škôlky a začalo by sa vyučovanie pre žiakov prvých štyroch ročníkov základných škôl. V tejto fáze by sa obnovila aj regionálna doprava a lety v rámci Chorvátska.

V krajine evidujú doteraz 1981 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 50 úmrtí.