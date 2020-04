Igor Matovič vo veľkom využíva facebook, ale má to háčik: Dopustíte sa jednej veci, príde odplata

Kritiku si niektorí riešia po svojom! Verejní funkcionári často dôležité rozhodnutia pre verejnosť oznámia najskôr na sociálnej sieti a neskôr ich vysvetľujú na tlačovkách či v oficiálnych dokumentoch.

Pod ich statusmi na facebooku však môžu pribúdať komentáre, ktoré sa politikom až tak nepáčia, a tak niektorí z nich daného človeka zablokujú. Takto v niektorých prípadoch postupoval aj premiér Igor Matovič (46), ktorého na facebooku sleduje 150 000 ľudí. Nový Čas zisťoval, či je možné, aby verejný činiteľ zablokoval niektorých ľudí, a tí sa tak nedokázali dostať k informáciám, ktoré na sociálnych sieťach publikuje.

Majstrom v blokovaní ľudí na facebooku je poslanec Smeru Ľuboš Blaha, ktorý je známy tým, že akýkoľvek negatívny komentár znamená pre človeka koniec sledovania jeho stránky. Jeho statusy však sú v porovnaní s premiérovými menej dôležité. Matovič totiž na svojom súkromnom profile na facebooku zverejňuje komentáre k aktuálnemu dianiu, alebo informuje o výsledkoch rokovaní pravidelne. Pod jeho príspevkami tak, prirodzene, často pribúdajú aj názory, ktoré s rozhodnutím premiéra nesúhlasia. Premiér sa už v minulosti vyjadril, že „hejterov má na háku“, a niektoré príspevky a ich autorov tak zablokoval.

Jeden z používateľov, ktorý sa ocitol v tejto skupine Slovákov, sa preto začal zamýšľať nad tým, či mu premiér môže odoprieť prístup k jeho profilu. „Myslíte, že je aj na Slovensku môžné obrátiť sa na Ústavný súd, aby rozhodol, či premiér môže blokovať ľudí na face­booku, ktorí pridávajú komentáre, ktoré sa mu úplne nepáčia?“ pýtal sa Michal advokátskej kancelárie Taylor Wessing. „Ak verejný činiteľ využíva svoj profil na sociálnej sieti ako jeden z hlavných komunikačných kanálov s verejnosťou, blokovanie používateľov, prípadne odstraňovanie nevyhovujúcich komentárov by sa mohlo považovať za porušenie práva na slobodu prejavu a diskriminačné konanie,“ stojí v odpovedi partnera advokátskej kancelárie Andreja Leontieva.

Hneď však dodal, že súd by musel najskôr posúdiť, či konkrétny profil slúži primárne na komunikáciu verejného funkcionára, a tým fakticky aj štátu s občanom. Ak to tak je, voľnosť editovania diskusie zo strany funkcionára by mohla byť čiastočne obmedzená. Toto by mohol byť aj prípad premiéra. Ten totiž denne informuje na svojom profile o aktuálnom politickom dianí v štáte a nových opatreniach, ktoré sa týkajú koronavírusu.

Zablokovaní ľudia tieto príspevky vidieť nemôžu, a to by mohol súd pokladať v prípade žaloby za problém. Existuje však niekoľko výnimiek, keď by žaloba určite neuspela. „Právnu ochranu v princípe nemajú nenávistné komentáre, komentáre prezentované pod falošnými profilmi a cielene platené komentáre politickým konkurentom,“ doplnil Leontiev. Nový Čas sa obrátil aj na Úrad vlády o stanovisko, no do uzávierky neodpovedal.

Blokujú aj iní politici

Podobnou situáciou sa zaoberali už súdy v Amerike, no na Slovensku ani v Európe nebola podaná žiadna žaloba v takejto veci. Premiér pritom nie je jediným politikom, ktorému sú takéto praktiky blízke. Podobnú sitáciu riešili pred pár rokmi Košičania, ktorí sa hromadne sťažovali na vtedajšieho primátora Richarda Rašiho (Smer-SD). „Ja som tiež napísal jeden reálny koment, bol som zablokovaný do 10 minút a môj koment bol fuč. Tak funguje politika nášho primátora,“ posťažoval sa vtedy jeden z Košičanov. Komentáre sa mazali vo veľkom aj pred prezidentskými voľbami. Admin profilu Maroša Šefčoviča zmazal až 43 % všetkých reakcií, čo bolo najviac zo všetkých kandidátov.

Trumpa za to zažalovali

Podobnou situáciou sa zaoberali aj v Amerike. Prezident Donald Trump používa ako hlavný komunikačný kanal sociálnu sieť Twitter, kde ho sleduje 78 miliónov ľudí. Jeho bežnou praxou bolo odstraňovanie nelichotivých komentárov a následne blokovanie účtov. Za takéto správanie bola na neho podaná žaloba a súd dospel k záveru, že tým porušil ústavu. Dopustil sa diskriminácie a porušenia práva na slobodu prejavu, keďže profil nevyužíva na súkromné účely, ale informuje na ňom o vládnych opatreniach a iných štátnych záležitostiach. Blokovať už nesmie.

Prípadný úspech je otázny

Róbert Bános, právnik

- Pán Matovič by mal ako premiér, teda verejne činná osoba, strpieť aj prípadné nepríjemnejšie komentáre na sociálnej sieti, súvisiace s jeho činnosťou, a tieto osoby neblokovať, keďže realizujú svoju slobodu prejavu.

Keďže komentovanie na sociálnej sieti pod jedným profilom nie je jediným nástrojom slobody prejavu, a tiež profil premiéra nie je jediným zdrojom práva na informácie, nemyslím si, že blokované osoby by s prípadnou žalobou vedeli uspieť. Na druhej strane má tiež pán Matovič určite právo blokovať osoby s falošnými profilmi, prípadne odstraňovať komentáre podporujúce šírenie nenávisti, prípadne iné extrémistické postoje.