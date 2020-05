Hrady sa pripravujú na novú sezónu: Aké prekvapenia chystajú pre turistov?

Neviditeľný zabijak sa dotkol aj cestovného ruchu. Keďže hrady a zámky zostali pre verejnosť až do odvolania zatvorené, dominanty Trenčianskeho kraja prišli o jediný zdroj svojich príjmov.

Napriek nulovej návštevnosti však riaditelia a kasteláni nezaháľajú. V týchto neľahkých časoch usilovne pracujú a opravujú, čo sa dá. Čím chcú ohúriť turistov po opätovnom otvorení?

Po rekordných rokoch a stúpajúcej návštevnosti ich čaká obrovský prepad a s ním aj prázdne kasy. Hrady totiž už niekoľko týždňov zívajú prázdnotou a prichádzajú o tisíce eur z výberu vstupného. Napriek tomu život v nich neutíchol. Ich zamestnanci sa pustili do veľkého upratovania, ale aj do rôznych rekonštrukcií. Keď sa znovu otvoria, návštevníkov čakajú aj prekvapenia.

Trenčiansky hrad Otvoriť galériu Trenčiansky hrad Zdroj: anc

Patrí medzi najrozsiahlejšie hrady v Európe. Kým vlani ho navštívilo rekordných 152 189 osôb, tento rok štatistiky také priaznivé nebudú. „Len počas marca a apríla prídeme asi o 13-tisíc návštevníkov. V máji by to mohlo byť ďalších 17 000. Napriek tomu teraz intenzívne upratujeme a čistíme vitríny, ku ktorým sa nie je možné dostať počas bežnej prevádzky. Zmenou prejde aj delová bašta a piata brána, na ktorých sa bude meniť strecha,“ prezradil riaditeľ trenčianskeho múzea Peter Martinisko.

Čím zaujme

- Studňa lásky, známa legendou o tragickej láske Turka Omara ku krásnej Fatime

- Románska rotunda, ktorá je najstaršou pamiatkou hradu

- Rímsky nápis na hradnej skale z roku 179

- Výhľad z Matúšovej veže

Beckovský hrad Otvoriť galériu Opravy sa dočká kaplnka na hrade Beckov. Zdroj: ajs

V minulom roku ho navštívilo 81 320 turistov. „Obávam sa, že budeme musieť rušiť všetko až do konca júna. Stále však robíme, čo môžeme. Radi by sme opravili kaplnku z južnej strany a pribudnúť by mali aj maľby v gotických oknách. V Severnom paláci chceme spraviť podlahu a tento priestor pripraviť na budúcu sezónu,“ povedal riaditeľ združenia Hrad Beckov Peter Pastier.

Čím zaujme

- Krásny výhľad z hradu

- Otvorená veľká delová bašta v dolnom nádvorí

- Židovský cintorín s vyše 100 náhrobnými kameňmi

- Hradná kaplnka datovaná do roku 1410

- Legendy o hrade