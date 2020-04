Rarita na farme spod Vtáčnika: Roztomilé dvojičky od jednej kravičky

Prekvapenie, aké ešte nezažili! Na Farme pod Vtáčnikom za Kamencom pod Vtáčnikom (okr. Prievidza) majú v posledných týždňoch veselo.

Na začiatku apríla sa tam totiž stal malý zázrak - otelenie, aké nemá páru. Na svet tam totiž prišli štvornohé dvojčatá - teliatka. Radosť z nich však nemá iba mamina, ale najmä majitelia kravičky. Pôvodne si totiž mysleli, že sa im nadobro stratila. Keď ju však po dvoch hodinách pátrania našli, už mala pri sebe rozkošné detičky - býčka a jalovičku. Podľa farmárov je rarita, aby krava porodila dvojičky a ešte k tomu bez pomoci.

Bol to poriadny rozruch. Týždeň pred Veľkou nocou na farme pri Kamenci pod Vtáčnikom mali plné ruky práce. Tak ako každý večer farmári zháňali z paše svoje zvieratá. Lenže zistili, že ich 7-ročná teľná kravička sa nevrátila spolu s ostatnými. Začali ju preto zúfalo hľadať. V hre totiž nebol iba život dojnice, ktorá sa už pomaly pripravovala na svoj štvrtý pôrod, ale aj život ešte nenarodeného teliatka.Podľa našich poznámok, ktoré si robíme, a správania tejto kravičky sme vedeli, že bude rodiť. Postupne sa na pôrod pripravovala,“ spomína na krušné chvíle farmárka Janka Kováčiková (38). To ešte netušila, aké budú mať šťastie, lebo si mysleli, že ich kravičke sa niečo stalo a už ju nikdy nenájdu.

Odmena zhora?

Najväčšie prekvapenie farmárov však čakalo, keď „tuláčku“ konečne našli a všetky obavy sa zmenili na obrovskú radosť. „Všetkých nás doslova prekvapila, keď sa večer nevrátila z paše a išli sme ju pozrieť, kde sa ‚zabudla‘. Po príchode do úplného rohu lúky sme s úžasom našli ležať dve krásne teliatka,“ teší sa Janka z nezvyčajného prírastku na farme. Vonku už bola tma a ešte aj celkom zima, no mama krava sa správala veľmi zodpovedne. „Bola pri nich a bolo asi 22.00 hod.

Boli sme nesmierne šťastní. Porodila krásneho býka a jalovicu,“ dodáva natešene skúsená farmárka s tým, že na ich farme chovajú kravičky plemena slovenské strakaté a toto sa im ešte nestalo.„Možno je to z hora odmena pre nás a motivácia do ďalšej práce za to, ako sa staráme o zvieratá. Na farme chováme kravy a ovce už šesť rokov s láskou ku zvieratám a prírode, a tá nám to v tomto prípade vrátila.“

Teliatka sú veľmi čulé. Už veselo behajú po paši a robia radosť nielen svojej pyšnej mamine, ale aj všetkým naokolo. „Mama a teliatka sa pasú počas slnečných dní na pasienku. Rastú ako z vody, jalovička sa veľmi podobá na maminu a býček je na ocina. Návštevníci našej farmy ich môžu vidieť každý deň,“ zakončí s úsmevom Janka.