Odborníci majú dôvod na radosť: Pri Spišskom hrade sa rozrastá chránený poniklec

Zachraňujú náš vzácny kvet! Pri Spišskom hrade zakvitol poniklec slovenský.

Tento symbol jari je zákonom chráneným endemitom. Pýši sa nápadnými fialovými kvetmi oblečenými do jemného „páperia“, ktoré ho chráni pre mrazmi. O jeho záchranu v okolí Spišského Podhradia sa starajú pracovníci zo Slovenského raja. Pred rokmi tu rástlo len päť kusov, dnes je ich 1 500.

Hoci lokality travertínových kôp, na ktorých stojí aj Spišský hrad, nepatria do územia Národného parku Slovenský raj, sú v ich správe. Ide totiž o chránené územia Natura 2000, o ktorých ochranu má záujem Európska komisia. Jednou z travertínových kôp je lokalita Sobotisko, oproti ktorej sa vypína Spišský hrad. Sobotisko bolo pre málo produktívnu poľnohospodársku plochu v druhej polovici 20. storočia zalesnené. Správa NP Slovenský raj po dohode s lesníkmi a majiteľmi územia časť lesa dala vyrúbať, aby sa tu obnovila pôvodná krasová step.

A tak ako aj v minulosti sa tu na jeseň necelý mesiac pasie hovädzí dobytok a ovce. V zime zase strážcovia z národného parku vyčistia plochu od výmladkov drevín. Kedysi až na päťhektárovej funkčnej ploche napočítali len päť kvitnúcich poniklecov slovenských. V súčasnosti je ich tu do 1 500. Spoločenská hodnota jednej rastlinky je 23 €.

Poniklec slovenský

Rastie na strednom a východnom Slovensku vo výške od 350 do 1 000 m n.m. Je to zákonom chránená rastlina zaradená do Červeného zoznamu ohrozených rastlín Slovenska. V čase kvitnutia má výšku 30 cm. Priemer kvetu je 5,5 - 6,5 cm. Nadzemná časť obsahuje jedovatú látku proanemonín.