Horján: Drsný útok na kolegov! Hovorí o hercoch zneužívajúcich systém aj koronavírus

Pandémia, v ktorej žijeme už dlhé týždne, nepridáva na nálade nielen bežným ľuďom, ale ani celebritám.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kultúrne stánky sú zatvorené a herci zostali bez práce. Medzi nich sa radí aj Viktor Horján (44), a ten je členom divadla GUnaGU, ktoré zápasí s existenčnými problémami. V týchto ťažkých časoch sa ostro vyjadril na adresu hercov zo Slovenského národného divadla, ktorí podľa jeho slov zneužívajú systém čerpaním výhod štátneho zamestnanca napriek „kriku“, ktorý robili na adresu ministerstva kultúry. Poriadne štipľavý odkaz však nechal aj najväčším legendám herectva, čo zodvihlo zo stoličky hviezdu seriálu Oteckovia Romana Poláčika (31).

Horján, ktorý sa pohybuje vo vodách šoubiznisu dlhé roky, je známy aj poriadne štipľavým jazykom. Nemá totiž problém povedať na rovinu, čo si myslí a ako na tom počas pandémie je. „Som na nule. Mám sa zle. Ak to takto pôjde ďalej, naše divadlo nemá šancu na záchranu. Zdá sa mi neúnosné, že musíme sami bojovať o to, aby sme prežili,“ priznal herec v rozhovore pre denník SME. „Štát mi ponúka kompenzáciu nižšieho príjmu, chcel som to využiť, no predtým, ako prišlo nariadenie, som si pozastavil hereckú činnosť. Čestne som vyhlásil, že ju pre koronavírus nemôžem vykonávať. Jednou z podmienok však je, že musíme mať zaplatené poistné do konca marca. Zatiaľ mi teda nebolo vyhovené, nezaujíma ich, prečo som si poistenie prerušil,“ priznal Viktor, ktorý momentálne zarába ako tréner pre chudnúcich ľudí a robí kurzy komunikácie.

Využívajú systém

Príchodom pandémie sa aj herecká obec obrátila na štát s prosbou o pomoc, čo sa však nestretlo s dobrým ohlasom. „Cítil som ten odpor verejnosti a ľudia mali na to právo. Odsudzovali tých, ktorí stoja na javiskách, sú často v médiách a dobre zarábajú. Viacerí žijú len z toho, čo si zarobia na javisku. Medzi nich patrím aj ja. No potom sú takí, čo majú stály plat napríklad v SND. Prečo nedajú zo solidarity peniaze tým, ktorí teraz nezarábajú? Namiesto toho žiadajú o pomoc pre seba a to aj v situácii, keď využívajú systém,“ povedal bez servítky Horján. „Ešte za bývalej vlády šli moji kolegovia do ulíc a bojovali proti ministerke kultúry, a zároveň využívali všetky výhody štátneho zamestnanca. Išli demonštrovať, ale večer hrali v divadle, zobrali si od ministerky trinásty plat a aj vianočné prémie. To sa nedá nazvať inak, ako že zneužívali systém. Mnohí z nich ešte aj učia na vysokej škole a cez deň sa pýtajú zo skúšky, aby mohli natáčať seriály nulovej kvality. Majú plat, platené dovolenky, prečo teda demonštrujú, keď využívajú to, čo im štát ponúka? Zarábajú v komerčných hlúpostiach ťažké desiatky tisíc eur a potom sa postavia vedľa novinárov, lekárov, učiteľov na jedno pódium a porovnávajú sa s tými, ktorí zarábajú pár stoviek eur. Nie je možné, aby kolegyňa najprv čítala rozprávočky na instagrame, a pár statusov predtým sa na tom istom mieste pýtala, či si má vybrať červený mercedes, alebo čierny. Ľudí to potom štve,“ narážal zrejme na herečku Zuzanu Fialovú, ktorá už dlhé obdobie počas pandémie číta deťom z knižiek na sociálnej sieti a nedávno sa pochválila aj svojim červeným mercedesom.

Herečka však spojitosť popiera: "Nikdy som sa nič také na sociálnej sieti nepýtala. Trináste platy v SND neexistujú. Prémie si pravdepodobne zamenil s pohyblivou zložkou, tzv. rolovným. Ja si myslím, že nehovoril o mne."

Obuli sa do neho

Horján však na adresu SND vo svojich slovách ešte pritvrdil. „Je to tam zabetónované. Akým právom tam majú ľudia doživotné zmluvy? Niektorí nič nerobia, je tam približne šestnásť dôchodcov a poberajú plný plat. K tomu majú zdravotné aj sociálne poistenie. Nie je možné, aby mal takú pozíciu aj ten, čo vyjde dvakrát, štyrikrát mesačne na javisko,“ adresoval ostrú kritiku hereckým legendám, medzi ktoré sa radia napríklad František Kovár, Martin Huba, či Dušan Jamrich. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať,“ povedal stroho Kovár.

Horjánove tvrdé slová však nenechali chladným člena Činohry a hviezdu seriálu Oteckovia Romana Poláčika. „Pán Horján, zaradili ste sa medzi ľudí, ktorí sa opovážia hodnotiť morálku, situáciu a pracovné prostredie SND, na ktoré sa pozerajú len zvonku. Prejavila sa vaša zášť, nedocenenie a iné smutné okolnosti, ktoré vás vo vašom živote trápia. A to, že verejne osočujete umelcov v dôchodkovom veku, ktorí postavili piliere slovenského divadelníctva, nebudem ani komentovať. Keby som bol oslovený na spoluprácu a vaše meno by sa objavilo na zozname účinkujúcich, dvakrát si premyslím, či hosťovanie vôbec prijmem.“

Podobne naladený bol aj ďalší člen Činohry, herec Ivan Vojtek: "Nemám dôvod reagovať na maestra Horjána. Ale rád by som vedel, ako prišiel na tie odmeny a trináste platy. Ja som za desať rokov v SND na nič také nenatrafil. Ale voči pánovi Horjánovi nič osobné. Som rád, že nás celé SND neposlal dokladať tovar či to pokladní," povedal nám odľahčene Vojtek.

Nový Čas oslovil aj Viktora, ten však už nechcel viac povedať: „Nehnevajte sa, ale už som povedal všetko, čo som chcel.“