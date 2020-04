Dara sa o dcéru Lauru delí s expriateľom Homolom: Prísne pravidlá striedavky počas pandémie

Ani nevydarený vzťah im nebráni v tom, aby boli tí správni rodičia.

Hoci slovenská diva Dara Rolins (47) s hudobníkom Matějom Homolom (46) už desať rokov pár netvorí, spája ich celoživotné puto. Z päťročného partnerstva si totiž odniesli milovanú dcérku Lauru (12). Na tú ani jeden z hrdých rodičov nedá dopustiť. Aj keď bývalá dvojica spoločne nebýva, zo svojho dievčatka sa radujú rovnako. Hlavne teraz, keď pre koronavírus Laura do školy nechodí.

Vzťah im stroskotal ešte v roku 2010, keď na povrch vyplávala Matějova nevera. To Daru zasiahlo natoľko, že sa rozhodla od hudobníka navždy odísť. Už v tom čase však mali dcéru Lauru. A hoci to spočiatku vyzeralo na tvrdý boj, napokon sa obaja dokázali dohodnúť na striedavej starostlivosti, a to dokonca bez rozhodnutia súdu.

Teraz už fungujú ako dobrí priatelia a uvedomujú si, čo je pre ich dievčatko najlepšie. „Posledné dni som sama, Lola je opäť u Matěja. Poctivo si ju striedame, aspoň to má pestré,“ priznala Rolins, ktorá však s Matejom dáva pozor, aby všetko prebehlo bezpečne a aby neohrozili seba ani svoju dcérku počas smrtiacej pandémie.

Zatiaľ čo je dcéra u otca, má však Dara čas venovať sa sebe, a, ako priznala, práve v momentoch samoty ju zvykne kopnúť múza. „Presne v takýchto momentoch a konšteláciách som najviac tvorivá. Mám v hlave veľa hudby a myšlienok, ktoré sa v nej vrtia do rytmu,“ povedala speváčka, ktorá mala v pláne pracovať na novom albume, ale pandémia jej plány zmenila. „Po návrate z Bali som mala v pláne začať pracovať na novom albume a aj keď sa zdá, že je na to práve teraz čas, vo väčšine prípadov je potreba sa s ľuďmi, s ktorými tvorím, stretnúť osobne, precítiť to v štúdiu, pri klavíri atď... Ale nevadí, poradím si, všetko bude.“