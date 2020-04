Nemáte počas pandémie z čoho platiť nájom? Ministerstvo predstavilo dôležitú novinku

Od 1. apríla do 30. júna tohto roka platí moratórium na platenie nájmov. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a v justícii z dielne ministerstva spravodlivosti.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na sociálnej sieti vysvetľuje, že to znamená, že ten, kto nemôže v tomto čase zaplatiť nájom, môže ho zaplatiť na splátky od júla 2020 do konca roka 2020. Prenajímateľ súčasne po dobu moratória nemôže nájomníka vyhodiť z bytu alebo obchodného priestoru. Legislatíva túto problematiku rieši pod ustanovením ako dočasná ochrana podnikateľa. "Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19," uvádza sa v návrhu, ktorý už schválil parlament. Tento dôvod pre vznik omeškania však musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. "My sme teraz vyriešili iba jednu vec. Je to tak, že keď niekto nemôže zaplatiť, tak ho nikto nemôže z bytu alebo priestoru vyhodiť. To je to moratórium, ale od júla do konca roka musí na splátky ten dlžný nájom nejako posplácať. My sme získali tri mesiace času, aby sme presne vedeli vyriešiť spravodlivo podmienky, ako pomôcť aj tým, ktorí prenajímajú," vysvetlil Krajniak. Vláda tak podľa neho rozšírila možnosti pomoci, ktoré ľudia aj podnikatelia v súčasnosti majú a môžu sa slobodne rozhodnúť, čo využijú.